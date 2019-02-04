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Украинцы погашают долги по алиментам: стало известно, насколько эффективны жесткие санкции

Сегодня, 11:58

Юрист оценил работу закона о защите прав детей

Фото: пресс-центр НБУ
Украинцы погашают долги по алиментам: стало известно, насколько эффективны жесткие санкции //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80c/a32/5c580ca32bb09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80c/a32/5c580ca32bb09.jpg Экономика Юрист оценил работу закона о защите прав детей

Год назад президент Украины подписал закон о защите прав детей, который накладывает санкции на должников по алиментам. С момента принятия этого закона более 20 тысяч родителей выплатили свой долг. Это 12% от общего количества, свидетельствуют данные платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Отмечается, что в первые месяцы после введения законодательных новшеств количество должников уменьшалось быстро. Ежемесячно свои долги гасили более пяти тысяч человек. С января по ноябрь 2018 года в пользу детей взыскали 4,1 млрд грн алиментов, тогда как за аналогичный период 2017-го – 2,1 млрд грн.

Затем скорость несколько снизилась, однако динамика все равно остается положительной – ежемесячно количеством должников по алиментам становится меньше.

"Было введено четыре ограничения: выезд за границу, право на управление, охоту и на оружие. Самый эффективный, на мой взгляд, запрет выезда за границу. Даже если работа должника была связана с командировками за границу – это не является льготой, и ограничения будут применены. По моим наблюдениям, эффективность этого закона в процентном отношении составляет не более 10-15%", - подсчитал адвокат Олег Простибоженко.

Напомним, в конце января-2019 Министерство юстиции Украины заявило о старте следующего этапа кампании по взысканию задолженности по алиментам, в частности злостным неплательщикам алиментов будут предлагать работу

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Тег дети, должники, алименты

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