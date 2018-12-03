Успехи новой программы правительства: в Украине собрали 4,1 млрд алиментов

Благодаря новым рыгам давления, которые появились у исполнительной службы, должники охотнее избавляются от долгов по алиментам

С января по декабрь этого года Министерство юстиции Украины взыскало почти вдвое больше алиментов почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили 3 декабря в пресс-службе ведомства.

"Благодаря первому и второму пакетам законов "Чужих детей не бывает", за 11 месяцев этого года в пользу детей было взыскано 4,1 млрд грн алиментов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было взыскано 2,1 млрд грн", – цитируют в Минюсте главу министерства Павла Петренко.

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Это стало реальным благодаря появившейся у исполнительной службы возможности накладывать штрафы на сумму долга по алиментам. Таким образом, было вынесено:

более 16 164 постановлений о наложении штрафа в размере 20% на задолженность по алиментам сроком от 1 до 2 лет;

11 429 постановлений о наложении штрафа в размере 30% на задолженность по алиментам сроком от 2 до 3 лет;

34 034 постановления о наложении штрафа в размере 50% за задолженность более 3 лет.

Кроме того, было составлено 29 359 протоколов о совершении должником административного правонарушения, в соответствии с чем суды вынесли 2 558 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

Если должник будет уклоняться такого вида наказания, его ждать административный арест, а в случае злостного уклонения – лишение свободы сроком до 2 лет.

Петренко подчеркивает, что таким образом должников стимулируют не допускать и избавляться от задолженности. В частности, относительно 50,3 тыс. детей задолженность по алиментам погасили в полном объеме, а 41,9 тыс. семей достигли согласия по уплате алиментов и отозвали исполнительные документы в связи с отсутствием претензий к должнику.

Напомним, в этом году в Украине размеры алиментов выросли до прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении защиты прав детей на надлежащее содержание.