Успехи новой программы правительства: в Украине собрали 4,1 млрд алиментов

Сегодня, 18:25

Благодаря новым рыгам давления, которые появились у исполнительной службы, должники охотнее избавляются от долгов по алиментам

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С января по декабрь этого года Министерство юстиции Украины взыскало почти вдвое больше алиментов почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили 3 декабря в пресс-службе ведомства.

"Благодаря первому и второму пакетам законов "Чужих детей не бывает", за 11 месяцев этого года в пользу детей было взыскано 4,1 млрд грн алиментов. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года было взыскано 2,1 млрд грн", – цитируют в Минюсте главу министерства Павла Петренко.

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Это стало реальным благодаря появившейся у исполнительной службы возможности накладывать штрафы на сумму долга по алиментам. Таким образом, было вынесено:

  • более 16 164 постановлений о наложении штрафа в размере 20% на задолженность по алиментам сроком от 1 до 2 лет;
  • 11 429 постановлений о наложении штрафа в размере 30% на задолженность по алиментам сроком от 2 до 3 лет;
  • 34 034 постановления о наложении штрафа в размере 50% за задолженность более 3 лет.

Кроме того, было составлено 29 359 протоколов о совершении должником административного правонарушения, в соответствии с чем суды вынесли 2 558 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

Если должник будет уклоняться такого вида наказания, его ждать административный арест, а в случае злостного уклонения – лишение свободы сроком до 2 лет.

Петренко подчеркивает, что таким образом должников стимулируют не допускать и избавляться от задолженности. В частности, относительно 50,3 тыс. детей задолженность по алиментам погасили в полном объеме, а 41,9 тыс. семей достигли согласия по уплате алиментов и отозвали исполнительные документы в связи с отсутствием претензий к должнику.

Напомним, в этом году в Украине размеры алиментов выросли до прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении защиты прав детей на надлежащее содержание.
должники, алименты, павел петренко, исполнительная служба

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Источник:

"Сегодня"

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