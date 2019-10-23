Украинцы проедают 50% доходов: как сэкономить

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Украинцы в среднем тратят на продукты до 50% семейного бюджета, подсчитали в Государственной службе статистики. Программа "Утро с Украиной" выяснила, что покупают чаще всего, и главное, – как на этом можно сэкономить.

Жительница Киева Татьяна Прохорова – домохозяйка. Продукты для семьи ей приходится покупать каждый день. Средний чет покупок – 400 гривен. То есть в месяц только на продукты уходит около 10 тысяч гривен.

"Нас четверо – я, муж и двое детей. Мы едим разные каши, дети очень любят вермишель, много денег тратим на вфрукты и молочные изделия – сыр, творог йогурты – дети их очень любят. Наверное, даже 70% нашего ежемесячного бюджета мы тратим на питание", – рассказывает Татьяна.

Президент Ассоциации представителей торговых сетей Алексей Дорошенко отмечает, что в среднем по Украине процент составляет 48-52%. Из расчета на двух человек средняя сумма составляет 3649 гривен. Больше всего средств уходит на мясо – 23,3%, или 850 гривен в месяц. Около 16%, или 599 гривен, уходит на хлеб, на молоко, сыр и яйца – 13,6%, или 496 гривен. Вдвое меньше тратится на овощи – 6,7%, или 245 гривен.

Из года в год эта статистика значительно не меняется, говорят эксперты.

"Люди в большинстве своем, когда уменьшают расходы на питание, покупают те же продукты, но более низкого качества", – объясняет Дорошенко.

Впрочем, экономить можно не только на качестве, предупреждает эксперт по экономии Максим Шеремет. По его словам, следует обращать внимание на состав продуктов, а не на их разлекламированность.

"В бренде уже заложен в цену бюджет на рекламу, на популяризацию. Все аналоги есть у крупных сетей, с тем же качеством, и соблюдением всех норм", – отмечает Шеремет.

Еще один секрет – покупки в рознице иногда обходятся дешевле, чем оптом. Поэтому специалист рекомендует не лениться и пересчитывать расходы на покупки.

"Бывает что оптовая тара выходит на 10% дороже, чем при покупке в розницу. Торговые сети конкурируют между собой на уровне позиций. Например, на уровне "подсолнечное масло литровое" они стараются снизить цену, а про пять литров речи не идет", – объясняет Шеремет.

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Из-за влияния конкуренции на цены покупать продукты лучше в точках, где есть несколько магазинов рядом. А еще лучше – в магазинах возле рынка.

"Если есть сильный конкурент, а рынок это сильный конкурент, который может снижать цены ежедневно, даже ежечасно для разных покупателей, магазин подстраивается по цене под конкурента", – говорит Шеремет.

По его подсчетам, если применить все эти советы, расходы на продукты могут сократиться на 10%.

Подробнее о структуре расходов украинцев читайте также на сайте "Сегодня" – Стали меньше тратить на еду: как поменялись расходы украинцев за последние годы.

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