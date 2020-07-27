Украинцы проедают сбережения: экономисты озвучили печальные прогнозы

Коронавирус и карантин заставляют украинцев все глубже залезать в заначки, ведь рост доходов остановился в апреле. Опрошенные сайтом "Сегодня" экономисты отмечают, что еще три года назад накопления населения росли, а не уменьшались, а теперь идет обратный процесс. И прогнозы экспертов пессимистичны.

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При этом член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин связывает уменьшение сбережений с длительным – более года – снижением промпроизводства и падением реального ВВП в целом, а не только с коронакризисом.

"В том, что люди не копят, а тратят накопленное, виновато длительное падение украинской экономики, – анализирует Пендзин. – Когда падает ВВП – это означает физическое уменьшение денег в кошельке у населения. Если за первое полугодие этого года на 5,2% упал ВВП – это 20 млрд грн. Если разделить на 40 млн населения, получится, что каждый фактически стал беднее на 500 грн. А уровень потребления не изменился. Поэтому люди начинают тратить сбережения, у кого они есть, естественно. Но у многих сбережений нет, и получается как в пословице – пока толстый похудеет, тощий умрет. Коронавирус и карантин ускорили обнищание населения, стали катализатором этого фактора. Кабмин обещает, что во втором полугодии будет рост, но пока непонятно, за счет чего".

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С Пендзиным согласен и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Трудности нынешнего года не закончились, их еще надо пережить, – считает Охрименко. – То, что сбережения за квартал уменьшились на 7%, это еще полбеды. Люди, чтобы выжить, начинают брать потребительские кредиты под кабальные проценты – 36% годовых. Только в июне их было взято на 1,5 млрд грн. Многие не задумываются, за счет чего их будут отдавать завтра, для них главное – не умереть с голоду сегодня".

Также Охрименко говорит, что коронавирус и карантин нанесли не меньший удар по благосостоянию украинцев, чем длительное падение экономики. Остановилась и с трудом восстанавливается торговля и сфера услуг, где занято около 20% трудоспособного населения. Поэтому уровень жизни украинцев в этом году вряд ли улучшится.

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Подробнее о том, на что уходят наши доходы, узнавайте на сайте "Сегодня" в материале "Карантин ударил по карманам: украинцы тратят сбережения и берут дорогие кредиты".

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как низкая инфляция бьет по доходности депозитов. О том, сколько можно заработать на банковских вкладах, узнавайте из видеосюжета:

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