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Украинцы скупают вентиляторы: как выбрать прибор

30 июня, 08:12

Эксперт рассказал, сколько стоит самая популярная модель


Из-за небывалой жары в июне украинцы начали буквально сметать вентиляторы с прилавков магазинов. Эти приборы относительно недорогие, но хоть как-то помогают пережить духоту. Активнее всего продаются напольные вентиляторы, рассказывают сотрудники магазинов. Как рассказал новостям "Сегодня" продавец-консультант Антон Людвиченко, такие продаются по 399 гривен.

"Настольные вентиляторы популярностью пользуются меньше. Потому что такого рода вентиляторы подходят, как правило, больше для офиса - чтобы поставить его перед собой на столе", – рассказывает продавец.

При покупке вентилятора специалисты советуют обращать внимание на удобство использования. Ведь мощность, диаметр лопастей и материал, из которого они изготовлены, почти у всех брендов одинаковые.

"Если вы планируете приобретать вентилятор, в первую очередь, смотрите на основу – она должна быть устойчивой. И чтобы был пульт, потому что удобнее управлять – включить, выключить, поставить на таймер", – отмечает Людвиченко.

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А для тех, кому не хватает стационарных вентиляторов, существуют и портативные модели, которые питаются от USB-порта телефона. Подобные приборы китайского производства продаются по цене от 60 гривен.

Ранее сайт "Сегодня" также рассказывал, какие гаджеты для спасения от жары предлагают интернет-торговцы.

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Тег цены, товары, жара, вентилятор

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Сегодня

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