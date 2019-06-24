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Жара в Киеве: погода бьет столетние рекорды

24 июня, 12:50

Киевляне пережили самый жаркий день и небывало теплую ночь

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Минувшие выходные в столице были горячими. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, за два дня было установлено сразу три температурных рекорда.  

В субботу, 22 июня, после полудня столбик термометра поднялся до отметки +34,0 °С. Это на 0,6 °С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1891 году.

"Среднесуточная температура воздуха в субботу впервые за 139 лет составила + 27,3 °С, что на 0,7 °С выше соответствующего предыдущего рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1943 году", – сообщают в ЦГО.

Еще один рекорд зафиксировали в воскресенье. 23 июня киевляне пережили самую теплую ночь за 139 лет наблюдений. Температура воздуха не опустилась ниже +22,3 °С. Таким образом на 1,4 °С был побит рекорд, который держался с 1946 года.

По данным Центральной геофизической обсерватории, всего с начала июня в Киеве уже зафиксировано одиннадцать температурных рекордов.

Напомним, что в Киеве из-за жары даже установили специальные "водяные арки" для прохожих, распыляющие воду.

Кроме того, в связи с повышением температуры воздуха в столице ограничили движение фур. В полиции отметили, что с целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 12:00 до 18:00.

Тем временем медики советуют чаще пить воду в жару и отказаться от походов в солярий.


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Тег Киев, рекорд, жара

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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