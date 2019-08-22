Украинцы стали чаще платить карточками: где больше всего расчетов

По данным НБУ, безналичными являются восемь из десяти операций с платежными картами

/ Фото: Pixabay

Доля безналичных расчетов c использованием платежных карт, выпущенными украинскими банками, с январе по июнь 2019 года увеличилась на 4,3% – до 49,4%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в четверг, 22 августа.

По данным регулятора, общее количество операций с картами – безналичных и получения наличных – за шесть месяцев составило 2,35 млрд шт., а их объем – 1,67 трлн грн. Эти показатели выросли на 28% каждый.

При этом число безналичных операций достигло 1,92 млрд шт., а их объем – 823,2 млрд грн.

"То есть сегодня безналичными являются восемь из десяти операций с платежными картами", – сообщили в НБУ.

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По данным регулятора, распределение безналичных операций с использованием платежных карт свидетельствует, что наибольшее количество операций приходится на расчеты в торговых сетях – 51%. По объемам безналичных операций доминируют переводы с карты на карту – 40,5%.

Общее число платежных карт в Украине по состоянию на 1 июля достигло 63,2 млн шт.

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Новости "Сегодня" писали, что только 38% представителей малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи к оплате в Украине, тогда как в Европе этот показатель – более 60%. Однако в стране планируют массово перевести бизнес на безналичную оплату.

Мы также рассказывали, что вместе с ростом доли безналичных платежей в Украине участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:



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