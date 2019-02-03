Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Фото: Pixabay

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств Анастасия Ищенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5ef/4b3/5c55ef4b39746.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5ef/4b3/5c55ef4b39746.jpg 2019-02-03T07:38:00+02:00 Финансы Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

На 2019 г. в Украине запланировано немало безналичных новшеств. Так, в стране хотят массово перевести бизнес на безналичную оплату, внедрить возможность обналичивать деньги в магазинах и оборудовать транспорт электронными сервисами для оплаты. Сайт "Сегодня" рассказывает о главных изменениях в этой сфере.

Бесконтактные платежи в Украине

Как известно, по итогам за четвертый квартал 2018 г. Украина оказалась на четвертом месте в мире по количеству NFC-транзакций. Об этом сообщила генеральный директор Mastercard Europe SA Инга Андреева.

Напомним, что NFC-транзакция — это оплата с помощью карты с соответствующей технологией, смартфона, умных часов и других гаджетов. Правда, только 38% представителей малого и среднего бизнеса принимают безналичные платежи к оплате в Украине, тогда как по Европе этот показатель находится на уровне 60%.

Украинцы все чаще рассчитываются кредитными картами и мобильными приложениями. По данным Национального банка Украины, за первые шесть месяцев 2018 г. доля объема безналичных операций в Украине составила 44,1%, тогда как за аналогичный период в 2017 г. эта цифра составляла всего 38,3%.

Чуть больше половины от общего количества безналичных операций с платежными картами приходится именно на расчеты в торговой сети – 51,7%. По состоянию на 2018 г. количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность безналичного расчета, составило 187,7 тыс. Также за первое полугодие 2018 г. и самих платежных терминалов в стране стало больше – 270, 5 тыс., при этом из 190,2 тыс. из них поддерживают бесконтактный прием карт.

Безнал для бизнеса

В Министерстве экономического развития и торговли запланировали массовый переход для бизнеса на систему безналичной оплаты. Начиная с лета 2019 г. предприятия уже должны будут начать устанавливать платежные терминалы:

до 1 июля 2019 года безналичные платежи обязаны начать принимать компании, которые продают технику, подлежащую гарантийному ремонту, подакцизные товары, ювелирные изделия, лекарственные препараты, оказывают жилищно-коммунальные услуги, медицинские и стоматологические, туристические агентства, рестораны, отели;

до 1 января 2020 года безналичные платежи зайдут в сегменты продажи автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, их ремонта, аренды транспортных средств, почтовой и курьерской деятельности, всех видов пассажирских и грузовых перевозок, фитнес-центров, в сферы культуры, охраны здоровья, страхования, перестрахования и частного пенсионного обеспечения;

до 1 июля 2020 года безналичные платежи обязаны принимать все, кто продает товары и услуги стоимостью свыше 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

Также исключительно в безналичной форме нужно будет проводить платежи свыше 50 тыс. грн.

Уточним, что переход на безналичный расчет не отнимает у украинцев возможность расплачиваться наличкой. Речь идет о том, что магазины и различные предприятия будут обязаны предоставить своим клиентам возможность провести безналичный расчет. Новое постановление также коснется также интернет-магазинов, на своих сайтах они должны будут добавить возможность безналичной оплаты.

Снять деньги на кассе магазина

Еще одним нововведением должна стать возможность украинцев снимать наличку прямо на кассах супермаркетов и других торговых точек. Отметим, что такая услуга работает во многих странах мира, но до Украины пока толком не добралась. Тестировать такую функцию, правда, исключительно, на кассах автозаправок, начал ПриватБанк.

Работает это следующим образом. Если вы рассчитываетесь за покупку банковской картой, то дополнительно можете попросить кассира и снять с карты 500 грн наличкой. Для того, чтобы наличку все же выдали, клиенту нужно будет ввести ПИН-код.

"Для того, чтобы воспользоваться новым функционалом, покупателю необходимо будет оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличку. Максимальная сумма выдачи налички на одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки", – говорят в финучреждении.

Такая же услуга вскоре должна заработать по всей Украине и во многих торговых точках. Сейчас банки тестируют эту систему, и, предположительно, смогут запустить ее для всеобщего пользования уже в первой половине 2019 г.

Безналичная оплата в транспорте

В некоторых украинских городах уже давно работают сервисы бесконтактной оплаты в муниципальном транспорте. Так, например, в львовских трамваях еще несколько лет назад запустили оплату проезда банковской картой, в Киеве же такое новшество планируется на 2019 г.

Так, еще в ноябре 2017 г. в Украине начал работать сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфонов – Google Pay. Тогда этот сервис внедрил и столичный метрополитен. Киев оказался пятой в мире столицей, которая перевела свой метрополитен на такую технологию.

Вскоре хотят запустить и единый электронный билет. Сейчас в муниципальном транспорте установили специальные валидаторы. Уже с весны 2019 г. местные власти обещают полномасштабный запуск. Проект предусматривает полный переход на безналичные формы оплаты, отказ от кондукторов и усиление контроля за оплатой проезда. Приобрести электронный талон можно будет транспортной, банковской, социальной (льготной) картой. Носителем электронного билета может быть ученический или студенческий билет, а также смартфон (или другой электронный носитель), на котором установлено специальное приложение.

К слову, недавно тестировать подобную систему начали и в Запорожье, а Ивано-Франковск планирует до 1 июня 2019 года полностью перейти к внедрению электронного билета. Также в середине января аналогичную систему запустили и в черниговском транспорте, поэтому Украина уверенно идет к расширению возможностей для бесконтактной оплаты.

Обмен валют онлайн

С 7 февраля в силу вступает Закон "О валюте и валютных операциях", который был принят еще в июне 2018 г. Закон предусматривает много различных изменений, как для бизнеса, так и для физлиц.

Одним из главных нововведений станет возможность обменивать валюту онлайн. Это позволит как покупать валюту онлайн, так и продавать ее. Правда, на такие операции будет действовать лимит – не более 150 тыс. грн в день. Услуга будет доступна в личных кабинетах пользователей, а продавать валюту онлайн смогут не только банки, но и другие финучреждения, которые получат на это лицензию.

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АВТОР: Анастасия Ищенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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