Украинцы станут получать больше: Гройсман озвучил размер новой минимальной зарплаты

Премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Винницкую область анонсировал рост минимальной зарплаты. Об этом он рассказал журналистам.

По его словам, новая "минималка" вступит в силу со следующего года.

"На следующий год минимальная заработная плата с 3723 гривен, как есть сегодня, увеличится до 4170 гривен. С 1 января будет повышение", – заявил Гройсман.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призывал правительство повысить минимальную зарплату второй раз за год – до 4100-4200 грн. "Ми повысили в начале года минимальную зарплату с 1600 до 3200 гривен. Это правильное решение, и его необходимо продолжить. По итогам улучшения инвестиционнного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать по итогам полугодия либо трех кварталов и принять повышение минимальной заработной платы до 4100 гривен", – говорил глава государства.

Как известно, минимальная зарплата выросла с 3 200 гривен до 3 723 гривен. Отметим, власти обсуждали повышение "минималки" до 4100-4200 гривен, однако пока этого не произошло. Как предупреждал премьер-министр Владимир Гройсман, такой рост минзарплаты в 2018 году возможен только в случае активного экономического роста.

Кроме того, Госстат подсчитал среднюю "получку" в стране и оказалось, что украинцам повысили зарплаты. Реальная заработная плата в Украине по итогам июля 2018 года выросла на 14,7% по сравнению с июлем 2017 года. По сравнению с июнем-2018 зарплата выросла на 0,3%.