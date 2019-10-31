Украинцы выезжают работать в Китай: что предлагают и в чем опасность

Журналисты "Сегодня" узнали, сколько зарабатывают наши соотечественники в Поднебесной

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Украинцы активно осваивают новый рынок труда – Китай. У китайских работодателей множество предложений – от работы на фабриках до преподавания английского. Ранее сайт "Сегодня" уже рассказывал о жизни украинца в Китае- 24-летний архитектор из Киева Юра Петренюк уехал в Поднебесную сразу после окончания учебы.

Другой украинец – Петр Дмитренко – уже женат на китаянке. Будучи в Пекине, Петр повел свою любимую Мейхун в местный музей Тараса Шевченко, после этого молодые люди обменялись контактами, несколько раз сходили на свидания. В итоге именно из-за любви Петр остался в Китае надолго. Устроился в тренинговый центр учителем английского языка.

"Есть преподаватель китаец, есть преподаватель иностранец. Несколько часов продолжается занятие с преподавателем китайцем, и один час – с иностранцем", – рассказывает Дмитренко.

Украинских преподавателей ищет каждый пятый работодатель из Китая, говорят специалисты по подбору персонала. Китайцы упорно осваивают английский – этого требует бизнес и торговля. Предлагают преподавателям-иностранцам неплохую зарплату и медицинское страхование.

"Сумма, которую вы можете заработать в Китае, зависит от того, как вы умеете вести переговоры. Конкретно я зарабатывал 2000 долларов", – говорит Петр.

"К сожалению, в большинстве случаев речь идет о нелегальном трудоустройстве", – объясняет эксперт аналитического центра портала по подбору кадров Юлия Дрожжина.

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Наихудшее наказание в Китае для работника-нелегала – тюремный срок. Еще предусмотрены депортация и большой штраф, составляющий в перерасчете на гривны десятков тысяч. И следят за иностранцами на каждом шагу.

"У полиции есть досье абсолютно на каждого. Они приходят с телефоном, нажимают несколько кнопочек и у них на экране выводится абсолютно вся информация об иностранце", – говорит Петр.

Кроме преподавателей английского, украинцы устраиваются на китайские производства и в сферу торговли. Есть спрос на украинских артистов и моделей. Средний заработок выше, чем в Украине. Однако и жизнь здесь дороже.

В перерасчете на гривни необходимо будет отдать едва ли 9 тыс. за аренду комнаты и коммунальные услуги. Ежемесячные расходы на продукты – до 7 тыс. И даже больше, если покупать в Китае привычные для украинца продукты. А еще почти 15 тыс. гривен стоит авиаперелет в одну сторону.

"Украинцы очень умные и тяжело работают, вот почему они нравятся китайским работодателям", – говорит китянка Мейхун, жена Петра.

Для Петра заработки в Китае год назад завершились украинской свадьбой. Пока молодожены живут на две страны. Но у Мейхун уже есть вышиванка, и она любит украинские блюда.

"Мне очень нравится борщ, но тот, что ты готовишь", – говорит Мейхун Петру.

Напомним, спрос на работников растет и в самой Украине. Ранее новости "Сегодня" рассказывали, кого именно ищут украинские работодатели.

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