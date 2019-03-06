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Украине грозит дефицит моркови

Сегодня, 16:49

По мнению аналитиков, некоторые из фермеров отказываются от активных продаж в ожидании подорожания

Фото: Pixabay
Украине грозит дефицит моркови //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fdc/56b/5c7fdc56bf81f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fdc/56b/5c7fdc56bf81f.jpg Экономика По мнению аналитиков, некоторые из фермеров отказываются от активных продаж в ожидании подорожания

Дефицит качественной моркови может возникнуть на украинском рынке в апреле-мае, сейчас ситуация остается стабильной. Об этом говорится в сообщении Украинской плодоовощной ассоциации.

Главный аналитик Ассоциации Татьяна Смирнова напомнила, что в первой половине марта 2018 года предложение моркови на рынке Украины заметно снизилось, что спровоцировало рост цен, который продолжался до конца сезона.

"В текущем году большинство фермеров рассчитывают на повторение такого сценария, поэтому некоторые из них даже отказываются от активных продаж в ожидании подорожания", – сообщила она.

По ее словам, сейчас на рынках предлагается морковь невысокого качества, а фермеры сообщают о проблемах с ее хранением.

"Не исключено, что уже скоро покупатели будут испытывать проблемы в приобретении необходимых объемов моркови высокого качества", – добавила аналитик.

Смирнова также отметила, что пока морковь в украинских хозяйствах стоит 6-7,5 грн/кг – на 7-9% дороже, чем в начале весны 2018 года.

Ранее аналитики "Инфо-Шувар" сообщили, что с середины февраля в Украине начали дешеветь овощи "борщевого набора". По их словам, цены на морковь на оптовых рынках просели на 6%, достигнув уровня 5-10 грн/кг. Год назад морковь стоила 8-9 грн/кг.

Журналисты "Сегодня" отправились на рынок и выяснили, насколько подорожали основные продукты за месяц:

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Тег морковь, цены на продукты, продукты питания

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Источник:

Сегодня

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