Украине грозит дефицит яблок и картошки: чего ждать от цен

Украинцев уже пугают рекордные цены на помидоры, но аграрии предупреждают: кроме дорогих томатов, страну может ожидать дефицит картошки и яблок. Из-за неудачной погоды привычные овощи и фрукты не уродили, а потому цены на них могут шокировать уже осенью. Самый плохой урожай картофеля прогнозируют на Юге и в Центре. Новости "Сегодня" узнавали, какие еще овощи пострадали от непогоды.

Продавщица Тамара, которая торгует овощами уже около 10 лет, уверяет: в этом году картошка бьет все рекорды. Сейчас корнеплод продается на 18 гривен за килограмм. Оптом немного дешевле – по 17 гривен.

По прогнозам, картофель нынешней осенью – первый претендент на подорожание. Такая ситуация складывается из-за погоды: сначала по урожаю ударила жара, а потом – сильные дожди.

"Возможно, что цена просядет в конце августа-начале сентября, но незначительно. Тогда люди начнут массово выкапывать картошку и, если будут какие-то остатки, их будет негде хранить", – рассказывает эксперт Института картофелеводства Николай Фурдыга.

Продавщица Зина предлагает картошку с собственного огорода по 12 гривен за килограмм, что дешевле, чем овощ от крупных производителей. Но женщина все равно сетует на плохой урожай.

"В этому году ни свеклы, ничего нет... Плохой урожай", – говорит Зинаида.

Поэтому важный ингредиент для борща – второй потенциально дефицитный овощ. Вопреки этому на свою свеклу Зинаида обещает не поднимать цены.

"Пусть человек купит – такой же пенсионер... Если не купит дороже", – отмечает продавщица.

Но не все так покладисты, как она. Покупатели уже сетуют на стоимость яблок. Они на третьем месте пострадавших от погоды овощей и фруктов этого сезона.

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Покупательница Инесса вспоминает, что в прошлом году яблоки в середине августа были вдвое дешевле. Сейчас остатки прошлого урожая еще можно купить по 10 гривен за килограмм. А плоды нынешнего урожая стоят на пять гривен больше.

Нехватку яблок провоцирует не только плохой урожай, но и ненадлежащие условия хранения, отмечают специалисты.

"В Украине недостаточная мощность овоще- и фрукто-хранилищ", – констатирует аналитик Мария Красножон.

Эксперты прогнозируют, что овощи борщевого набора вырастут в цене почти втрое, а яблоки – вдвое. Вместо дефицитного отечественного товара завезут импорт.

Напомним, запасаться мешками картошки сейчас аграрии не советуют – долго лежать овощ не сможет, ведь доспевал он в экстремальных условиях. Специалисты рекомендуют подождать еще месяц и только потом делать "зимнюю" закупку.

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