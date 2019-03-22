Украинская промышленность вновь сократила производство

Госстат обнародовал данные за февраль 2019 года

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украинская промышленность вновь сократила производство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfb/69c/5c5bfb69c9add.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfb/69c/5c5bfb69c9add.jpg 2019-03-22T18:28:12+02:00 Экономика Госстат обнародовал данные за февраль 2019 года

Промышленное производство в Украине в феврале 2019 года в годовом выражении – по сравнению с февралем 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней в сократилось на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

Это лучше показателя января, когда падение составило 3,3%. А вот с учетом корректировки на эффект календарных дней падение промпроизводства в феврале в годовом выражении составило также 1,8%, хотя в январе было 0,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем – январем 2019 года – промышленное производство в феврале с учетом корректировки на эффект календарных дней снизилось на 0,6%, без учета корректировки – на 1,9%.

Данные: Госстат

Напомним, ранее в Украине выросли цены на промышленную продукцию. При этом в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха цены поднялись на 5,5%.

При этом одними из самых востребованных профессий в Украине остаются производственные. Только в 2018 году количество предложений от работодателей в этой области составило 5-6% от всех вакансий в стране, а зарплаты производственников выросли в среднем на 38%. Поэтому безработным украинцам предлагают быструю смену профессии:

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