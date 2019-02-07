Зарплаты в промышленности растут: названы самые востребованные сферы
Конкуренция при трудоустройстве на производство заметно ниже, чем в других отраслях
Пока Украина ожидает завершения затишья на рынке труда, одними из самых востребованных профессий в Украине остаются производственные.
Только в 2018 году количество предложений от работодателей в этой области составило 5-6% от всех вакансий в стране, а зарплаты производственников выросли в среднем на 38%, подсчитали аналитики HeadHunter.
"В прошлом году острее всего дефицит кадров ощущали отрасли, связанные с производством продуктов питания, розничной торговлей, производством станков и комплектующих, непищевых товаров народного потребления", – отмечают эксперты.
А вот уровень конкуренции на производственных сферах варьировался в среднем от 3 до 4 человек на место. Для сравнения, сегодня на место ТОП-менеджера в Украине претендуют около 13 человек, а на работников в сфере медиа и юриспруденции – около шести.
"Диапазон зарплат среди производственников сейчас достаточно большой. Все зависит от сферы деятельности компании, профессионализма и опыта работы соискателя. По оценкам экспертов, в 2018 году производственники стали получать на 38% больше, что несколько превышает общие тенденции на украинском рынке, где в среднем зарплата возросла примерно на 25-30%", – отмечают эксперты.
Напомним, ранее "Сегодня" рассказывал, как украинцам предлагают быструю смену профессии.
При этом эксперты по трудоустройству отмечают, что в стране стремительно растет рынок дополнительных быстрых заработков - из-за высоких цен украинцы увлеклись подработками.
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