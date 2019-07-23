Украинские туристы активно едут в Славское: как отдохнуть за 10 тысяч гривен

Если поселиться в частном пансионате, этой суммы может хватить на две недели

Горный воздух, невероятные пейзажи и экстремальные развлечения. Именно за этим более миллиона туристов ежегодно приезжают в поселок Славское во Львовской области, где, кстати, недавно запретили полиэтиленовые пакеты.

Летом-2019 киевлянки Инна и Маша Турчины в Славское приехали уже во второй раз. На проживании решили сэкономить, чтобы больше денег потратить на экскурсии.

"Можно сказать – более бюджетный вариант. 10 тысяч гривен нам хватит на неделю", – говорит Инна.

Самый бюджетный вариант проживания - это частные дома. Отдыхающих в Славском принимают чуть ли не в каждом доме и предлагают условия на любой кошелек.

"Тут у нас стандартный номер: двуспальная кровать, шкаф, столик, телевизор. На этаже есть туалет, душ, и на улице есть общая кухня", – рассказывает местная жительница Ирина Винник.

За такой номер хозяева просят 175 гривен с человека в сутки. С прошлого лета подняли плату на 25 грн. Есть и отдельный особняк для гостей, но здесь уже дороже. Во дворе – детская площадка и мангал. Для своих отдыхающих хозяйка готовит пищу. Завтрак и ужин обойдутся в 200 гривен.

Новости "Сегодня" нашли и самый дорогой отель в Славском. За 10 тыс. гривен семья из трех человек сможет здесь провести разве что уикенд. На территории – бассейн с подогревом, SPA, пейнтбол. Предлагают прогулки на квадроциклах и горных велосипедах, для детей есть веломобили.

"Это у нас двухместный улучшенный номер. Двухкомнатный. Он стоит 3460 гривен. И у него входят в стоимость завтраки и пользование SPA-зоной", – объясняет сотрудница отеля Ирина Попович.

Читайте также Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Всех приезжих здесь встречают угощением – греночками с салом и настойкой на ягодах. А обед в ресторане обойдется в 400 гривен с человека. Угощают традиционными блюдами украинской кухни. Самые популярные – с лесными лакомствами.

"Поскольку мы в Карпатах, у нас есть очень вкусная грибная юшка. Ее заказывают все. Есть телячье каре. Это также блюдо с грибами", – рассказывает официантка Анна Коруд.

А чтобы покорить горную вершину, в Славском совсем не обязательно петлять горными тропами. В поселке есть два кресельных подъемника. Здесь говорят, что каждый турист обязательно должен побывать на горе Высокий Верх. Добраться к ней можно за 40 минут на подъемнике, любуясь видами.

Если же интересует экстремальный вариант, можно воспользоваться квадроциклами. Пролегает путь по лесной дороге в выбоинах, поэтому приток адреналина – гарантирован. Часовая прогулка на квадроцикле стоит от 600 гривен. Билет на подъемник – 120 гривен, детям – 80.

С горы Высокий Верх открывается невероятный вид сразу на три области – Львовскую, Закарпатскую и Ивано-Франковскую. Туристы задерживаются здесь на несколько часов и не только фотографируются. Здесь есть развлечения – спуск на канате, конные прогулки, а местные хозяйки угощают оригинальными закусками.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления. Одесса, Затока, Кирилловка, Бердянск и Коблево – это одни из самых популярных курортных городов и поселков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские туристы активно едут в Славское: как отдохнуть за 10 тысяч гривен". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"