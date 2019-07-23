Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украинские туристы активно едут в Славское: как отдохнуть за 10 тысяч гривен

23 июля, 08:13

Если поселиться в частном пансионате, этой суммы может хватить на две недели


Горный воздух, невероятные пейзажи и экстремальные развлечения. Именно за этим более миллиона туристов ежегодно приезжают в поселок Славское во Львовской области, где, кстати, недавно запретили полиэтиленовые пакеты.

Летом-2019 киевлянки Инна и Маша Турчины в Славское приехали уже во второй раз. На проживании решили сэкономить, чтобы больше денег потратить на экскурсии.

"Можно сказать – более бюджетный вариант. 10 тысяч гривен нам хватит на неделю", – говорит Инна.

Самый бюджетный вариант проживания - это частные дома. Отдыхающих в Славском принимают чуть ли не в каждом доме и предлагают условия на любой кошелек.

"Тут у нас стандартный номер: двуспальная кровать, шкаф, столик, телевизор. На этаже есть туалет, душ, и на улице есть общая кухня", – рассказывает местная жительница Ирина Винник.

За такой номер хозяева просят 175 гривен с человека в сутки. С прошлого лета подняли плату на 25 грн. Есть и отдельный особняк для гостей, но здесь уже дороже. Во дворе – детская площадка и мангал. Для своих отдыхающих хозяйка готовит пищу. Завтрак и ужин обойдутся в 200 гривен.

Новости "Сегодня" нашли и самый дорогой отель в Славском. За 10 тыс. гривен семья из трех человек сможет здесь провести разве что уикенд. На территории – бассейн с подогревом, SPA, пейнтбол. Предлагают прогулки на квадроциклах и горных велосипедах, для детей есть веломобили.

"Это у нас двухместный улучшенный номер. Двухкомнатный. Он стоит 3460 гривен. И у него входят в стоимость завтраки и пользование SPA-зоной", – объясняет сотрудница отеля Ирина Попович.

Читайте также

Всех приезжих здесь встречают угощением – греночками с салом и настойкой на ягодах. А обед в ресторане обойдется в 400 гривен с человека. Угощают традиционными блюдами украинской кухни. Самые популярные – с лесными лакомствами.

"Поскольку мы в Карпатах, у нас есть очень вкусная грибная юшка. Ее заказывают все. Есть телячье каре. Это также блюдо с грибами", – рассказывает официантка Анна Коруд.

А чтобы покорить горную вершину, в Славском совсем не обязательно петлять горными тропами. В поселке есть два кресельных подъемника. Здесь говорят, что каждый турист обязательно должен побывать на горе Высокий Верх. Добраться к ней можно за 40 минут на подъемнике, любуясь видами.

Если же интересует экстремальный вариант, можно воспользоваться квадроциклами. Пролегает путь по лесной дороге в выбоинах, поэтому приток адреналина – гарантирован. Часовая прогулка на квадроцикле стоит от 600 гривен. Билет на подъемник – 120 гривен, детям – 80.

С горы Высокий Верх открывается невероятный вид сразу на три области – Львовскую, Закарпатскую и Ивано-Франковскую. Туристы задерживаются здесь на несколько часов и не только фотографируются. Здесь есть развлечения – спуск на канате, конные прогулки, а местные хозяйки угощают оригинальными закусками.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления. Одесса, Затока, Кирилловка, Бердянск и Коблево – это одни из самых популярных курортных городов и поселков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег цены, отдых, туризм, развлечения, отпуск, туристы, путешествия, Украина, Славское

Вы сейчас просматриваете новость " Украинские туристы активно едут в Славское: как отдохнуть за 10 тысяч гривен". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине хотят увеличить продолжительность отпуска

Вчера, 16:49

Изменения в Трудовом кодексе готовят в Министерстве социальной политики

Куда поехать в августе 2019 за границу: интересные туры

Вчера, 12:02

Есть несколько хороших вариантов недорогого отдыха для всей семьи

Анталья бьет рекорды по количеству туристов: гостиницы переполнены, на пляжах негде яблоку упасть

Вчера, 11:34

С начала 2019 года Анталья приняла 6 914 909 иностранных туристов

В путешествие с Google: куда ездят украинцы, как бронируют билеты и какие ищут хитрости

21 июля, 07:00

Дешевые билеты на самолеты украинцы стабильно ищут в течении всего года, а вот пик поисков билетов на поезд приходится на июль

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

Как в Днепре отреагировали на смерть Евгения Щербакова

Чистка зубов защищает от болезни Альцгеймера

Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей

Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

Чего не стоит делать в дизайне ванной комнате: 5 главных ошибок

Уютный дом, где комфорт сочетается со стилем

Сухая кожа: главные причины и как с этим бороться

Удачная компактная ванная в экзотическом стиле

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

Вчера, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Названа возможная причина гибели цивилизации майя: кукуруза

Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь