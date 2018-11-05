Украинский бизнес выходит из "тени"

Количество официально трудоустроенных украинцев всего за месяц выросло на 150 тысяч

Бизнес постепенно выходит из тени – за октябрь количество официально трудоустроенных украинцев выросло на 150 тысяч. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам донести до работодателей информацию о штрафах за отсутствие оформления трудовых отношений с работниками.

Уже есть первые результаты, говорит глава правительства: если в сентябре было зарегистрировано около 490 тысяч рабочих, то теперь – 645 тысяч.

"Наша главная задача сегодня – не штрафовать бизнес, а сделать так, чтобы люди, которые работают, получали легальную зарплату. Это даст им возможность получить право выхода на пенсию, получить нормальную, достойную пенсию", – отметил премьер-министр Гройсман.

Отметим, штраф за каждого неоформленного сотрудника сейчас составляет 111,6 тыс. грн, а штраф за недопуск проверяющего – до 390 тыс. грн.

Как сообщалось, в Украине за первое полугодие 2018 года разоблачили 8,8 тысячи предпринимателей, которые вели "теневую" деятельность. Налоговая обязала их зарегистрироваться официально. По данным Минэкономразвития, в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики в Украине составил 33% от ВВП, что на 4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2017 года.