Украинский бизнес выходит из "тени"
Количество официально трудоустроенных украинцев всего за месяц выросло на 150 тысяч
Бизнес постепенно выходит из тени – за октябрь количество официально трудоустроенных украинцев выросло на 150 тысяч. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил профильным ведомствам донести до работодателей информацию о штрафах за отсутствие оформления трудовых отношений с работниками.
Уже есть первые результаты, говорит глава правительства: если в сентябре было зарегистрировано около 490 тысяч рабочих, то теперь – 645 тысяч.
"Наша главная задача сегодня – не штрафовать бизнес, а сделать так, чтобы люди, которые работают, получали легальную зарплату. Это даст им возможность получить право выхода на пенсию, получить нормальную, достойную пенсию", – отметил премьер-министр Гройсман.
Отметим, штраф за каждого неоформленного сотрудника сейчас составляет 111,6 тыс. грн, а штраф за недопуск проверяющего – до 390 тыс. грн.
Как сообщалось, в Украине за первое полугодие 2018 года разоблачили 8,8 тысячи предпринимателей, которые вели "теневую" деятельность. Налоговая обязала их зарегистрироваться официально. По данным Минэкономразвития, в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики в Украине составил 33% от ВВП, что на 4 процентных пункта ниже, чем в первом квартале 2017 года.
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