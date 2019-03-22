Украину "завалили" импортным луком

Объем импорта вырос в 62 раза, а экспорт – упал в 10 раз

Фото: Pixabay

Украину "завалили" импортным луком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/50e/2c0/5c950e2c0ec8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/50e/2c0/5c950e2c0ec8a.jpg 2019-03-22T18:46:00+02:00 Экономика Объем импорта вырос в 62 раза, а экспорт – упал в 10 раз

Импорт лука в Украину по итогам января-февраля 2019 года увеличился в 62 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, а экспорт – упал в 10 раз. Об этом сообщили аналитики Украинского плодоовощной ассоциации (УПОА) со ссылкой на официальную статистику.

"За январь и февраль 2019 года Украина импортировала 35,4 тыс. тонн лука, что является беспрецедентным рекордом для этого периода за всю историю независимости страны. Для сравнения, за первые два месяца прошлого года на украинский рынок было ввезено всего 565 тонн лука", – сказано в сообщении.

При этом за первые два месяца 2019 года украинские экспортеры отгрузили на внешние рынки только 275 тонн лука.

"Увеличение импорта лука в Украине обусловлено как снижением собственного производства лука, так и достаточно высоким экспортным спросом на украинском лук в первой половине сезона", – сообщила главный аналитик УПОА Татьяна Смирнова.

Она не исключила, что по итогам марта может наблюдаться тенденция к уменьшению импорта.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Украине резко подорожал лук: за килограмм просили столько же, сколько и в Польше. В ноябре цена на этот овощ росла без остановки и достигла рекордных 15 гривен за килограмм.

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что по состоянию на 1 марта 2018 года килограмм лука стоил 6,1 гривни, а год спустя – 17 гривен.

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