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Украину "завалили" луком из Казахстана и Узбекистана

Сегодня, 21:06

По словам экспертов, импортный лук предлагают от 10 гривен за килограмм

Фото: Pixabay
Украину "завалили" луком из Казахстана и Узбекистана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ef5/79e/5c6ef579ee9c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ef5/79e/5c6ef579ee9c0.jpg Экономика По словам экспертов, импортный лук предлагают от 10 гривен за килограмм

Украинские производители лука вынуждены снижать цену на продукцию из-за увеличения импортных поставок из Казахстана и Узбекистана, сообщают эксперты проекта EastFruit.

"На сегодняшний день отгрузки данной продукции осуществляются по 11-14 грн за кг (0,41-0,52 доллара за кг) в зависимости от качества, только за текущую неделю цена на лук на украинском рынке в среднем снизилась на 8%", – сказано в сообщении.

Эксперты отмечают, что импортный лук в Украине предлагают от 10 грн за кг. При этом качество импортного лука заметно ухудшилось в последнее время

"Снижение стоимости лука связано еще и с тем, что фермеры в Украине начали распродавать свои запасы из хранилищ перед стартом сезона полевых работ. Таким образом, предложение лука из украинских хозяйств резко увеличилось, но спрос на эту продукцию на рынке остается невысоким", – пояснили они.

В сообщении отмечается, что цена на лук украинских хозяйств по-прежнему удерживается на рекордно высоком уровне, так как в конце февраля 2018 года украинские фермеры отгружали его в среднем в 3,5 раза дешевле, чем сейчас.

Напомним, что импорт лука в январе 2019 года вырос в 54 раза по сравнению с январем 2018-го и в полтора раза по сравнению с декабрем прошлого года. За месяц в страну ввезли 9000 тонн лука на 2,1 млн долларов.

За год в Украине борщ со свининой подорожал на 16%, однако на этой неделе овощи из "борщевого набора" стали падать в цене. В частности, цены на импортный репчатый лук снизились почти на 4%, до 12-14 гривен за килограмм.

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Тег Казахстан, Узбекистан, лук, продукты питания

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