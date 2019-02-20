В Украине подешевели овощи "борщевого набора": эксперты озвучили причины

Сильнее всего упали цены на свеклу, а меньше всего подешевел лук

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине подешевели овощи "борщевого набора": эксперты озвучили причины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d6a/20c/5c6d6a20cba46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d6a/20c/5c6d6a20cba46.jpg 2019-02-20T16:55:00+02:00 Экономика Сильнее всего упали цены на свеклу, а меньше всего подешевел лук

За год в Украине борщ со свининой подорожал на 16%, однако на этой неделе овощи из "борщевого набора" стали падать в цене. Как сообщили аналитики "Инфо-Шувар", сильнее всего подешевела свекла.

Так, с начала недели стоимость столовой свеклы снизилась на 20%, до 3-9 грн/кг на оптовых рынках. Как объясняют специалисты, произошло это в основном за счет увеличения предложения дешевой мелкой свеклы, в том числе от населения.

Аналогичная ситуация наблюдается и с морковью, которая с начала недели стала дешевле почти на 6% – тоже за счет роста предложения продукции низкого качества. Так, по состоянию на 20 февраля, морковь в опте продается по 6-10 грн/кг. Однако, по сравнению с февралем-2018, морковь подорожала почти на 7%.

"Наряду с отечественными морковью и свеклой на рынке Украины уже в течение длительного периода присутствует импортная продукция из Беларуси и Польши, которая предлагается в рамках стабильной цены 9-10 грн/кг", - отмечают аналитики.

Читайте также Когда подешевеют овощи в Украине: прогноз цен на весну 2019 года

На 5% снизились цены на картофель и белокочанную капусту. Стоимость капусты зафиксирована на уровне 7-12 грн/кг. Это все еще в 2,5 раза больше, чем было во второй половине февраля-2018. Цены на картофель составляют 6-6,5 грн/кг. Картофель стоит более чем на 60% дороже, чем в прошлым году

Цены на импортный репчатый лук снизились почти на 4%, до 12-14 грн/кг. Произошло это исключительно за счет существенного увеличения объемов импорта из Казахстана и Узбекистана, поясняют эксперты. Как сообщалось, импорт лука в январе 2019 года вырос в 54 раза по сравнению с январем 2018-го и в полтора раза по сравнению с декабрем прошлого года.

Стоимость отечественного лука с начала недели тоже снизились и составляет 17-17,5 грн/кг. По сравнению с прошлым годом, отечественный репчатый лук стал дороже более чем в четыре раза.

Напомним, овощи на украинский борщ в основном везут из-за границы:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине подешевели овощи "борщевого набора": эксперты озвучили причины". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.