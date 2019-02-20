В Украине подешевели овощи "борщевого набора": эксперты озвучили причины
Сильнее всего упали цены на свеклу, а меньше всего подешевел лук
За год в Украине борщ со свининой подорожал на 16%, однако на этой неделе овощи из "борщевого набора" стали падать в цене. Как сообщили аналитики "Инфо-Шувар", сильнее всего подешевела свекла.
Так, с начала недели стоимость столовой свеклы снизилась на 20%, до 3-9 грн/кг на оптовых рынках. Как объясняют специалисты, произошло это в основном за счет увеличения предложения дешевой мелкой свеклы, в том числе от населения.
Аналогичная ситуация наблюдается и с морковью, которая с начала недели стала дешевле почти на 6% – тоже за счет роста предложения продукции низкого качества. Так, по состоянию на 20 февраля, морковь в опте продается по 6-10 грн/кг. Однако, по сравнению с февралем-2018, морковь подорожала почти на 7%.
"Наряду с отечественными морковью и свеклой на рынке Украины уже в течение длительного периода присутствует импортная продукция из Беларуси и Польши, которая предлагается в рамках стабильной цены 9-10 грн/кг", - отмечают аналитики.
На 5% снизились цены на картофель и белокочанную капусту. Стоимость капусты зафиксирована на уровне 7-12 грн/кг. Это все еще в 2,5 раза больше, чем было во второй половине февраля-2018. Цены на картофель составляют 6-6,5 грн/кг. Картофель стоит более чем на 60% дороже, чем в прошлым году
Цены на импортный репчатый лук снизились почти на 4%, до 12-14 грн/кг. Произошло это исключительно за счет существенного увеличения объемов импорта из Казахстана и Узбекистана, поясняют эксперты. Как сообщалось, импорт лука в январе 2019 года вырос в 54 раза по сравнению с январем 2018-го и в полтора раза по сравнению с декабрем прошлого года.
Стоимость отечественного лука с начала недели тоже снизились и составляет 17-17,5 грн/кг. По сравнению с прошлым годом, отечественный репчатый лук стал дороже более чем в четыре раза.
Напомним, овощи на украинский борщ в основном везут из-за границы:
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