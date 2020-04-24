Украину заваливают иностранной молочкой: страна перестала быть экспортером

Украина в январе-марте 2020 года импортировала молочной продукции, цены на которую растут, на общую сумму 67,4 млн долларов. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, подсчитали аналитики Ассоциации производителей молока.

"В новом году больше всего поражает импорт масла, который достиг 2,8 тыс. тонн, а рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1 223%. Заоблачные цифры демонстрирует также и увеличение импорта молока и сливок несгущенных – на 626% (до 2,8 тыс. тонн) и казеина – на 427% (до 58 тонн)", – сказано в сообщении.

Также Украина увеличила импорт сыров в 2,5 раза – до 10,2 тыс. тонн, сухого и сгущенного молока в 2,2 раза – до 1 тыс. тонн, сыворотки – в 2,2 раза до 1,2 тыс. тонн.

Реклама

При этом по итогам первого квартала 2020 года экспорт молочной продукции из Украины сократился на 9,3% – до 44,7 млн долл. Теперь Украина уже имеет отрицательное сальдо в торговле молочными продуктами, которое составляет "минус" 22,7 млн долларов.

"Всего за три месяца нового года Украина превратилась в нетто-импортера молочных продуктов", – отмечают эксперты Ассоциации.

В тренде Доллар падает: НБУ обновил официальный курс гривни

Наибольшее сокращение отмечается в торговле сливочным маслом, экспорт которого сократился на 47,2%, – до 3,1 тыс. тонн. Провал в более 39% состоялся и по позициям молочной сыворотки и казеина: до 4,8 тыс. тонн и 402 тонн соответственно. При этом заметно сократился и экспорт сыра – до 1,2 тыс. тонн (-26,1%),а также сгущенных молока и сливок – до 4,4 тыс. тонн (-25,3%), несгущенных молока и сливок – до 4,4 тыс. тонн (-25,3%). Сокращение экспортных поставок претерпела и группа кисломолочных продуктов – до 1,3 тыс. тонн (-9,8%).

Единственная группа молочных товаров, экспорт которой Украина увеличила в январе-марте, это мороженое – до 1,3 тыс. тонн (+12%).

Реклама

"Критическое падение экспорта началось еще в 2019 году в связи с рядом проблем в молочной отрасли, а также серьезным укреплением гривни. Снижение таможенных пошлин на молочные товары способствовало активизации импорта молочной продукции из других стран", – отмечают эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское молоко может исчезнуть из магазинов, а место отечественных производителей в таком случае займут поставщики из Европы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама