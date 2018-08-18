"Укроборонпром" защитили от российских кредиторов: Порошенко подписал закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который освобождает государственный концерн "Укроборонпром" от выплаты долгов по расторгнутым с Россией договорам в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает механизмы защиты хоздеятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, внесенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности, от негативных последствий воздействия юрлиц, зарегистрированных на территории страны-агрессора (оккупанта), юрлиц с иностранными инвестициями такого государства.

Документ также запрещает принудительное исполнение решений, в том числе иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где взыскателем является страна-агрессор или юрлицо с иностранными инвестициями такой страны, а должником – госпредприятие ОПК, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности.

Кроме того, закон предусматривает приостановление (на период действия обстоятельств, связанных с задолженностью предприятий ОПК перед юрлицами государства-агрессора и/или государства оккупанта) уже открытых и запрет на открытие новых исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений о взыскании задолженности с такого предприятия в пользу страны-оккупанта или юрлица с его инвестицими.

Эти ограничения распространяются и на обязательства, в которых была проведена замена стороны (кредитора, заявителя) или уступка права требования, в результате которой такое право перешло к третьим лицам, однако в первую очередь такой долг возник в отношении юрлица государства-агрессора.

Напомним, что ранее в "Укроборонпроме" рассказали, как Украина может потеснить Россию на рынке оружия.

А не так давно Украина и НАТО приняли Дорожную карту сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе на 2018 год.

В августе Порошенко открыл новую производственную линию по изготовлению крупнокалиберных 152-мм артиллерийских боеприпасов на мощностях входящей в госконцерн "Укроборонпром" государственной акционерной холдинговой компании "Артем".