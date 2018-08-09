Порошенко сообщил о важном прорыве в военном производстве
Украина начинает серийное производство крубнокалиберных припасов
Президент Петр Порошенко открыл новую производственную линию по изготовлению крупнокалиберных 152-мм артиллерийских боеприпасов на мощностях входящей в госконцерн "Укроборонпром" ГАХК "Артем" (Киев).
Как отметил глава государства, организация нового производства наиболее востребованных в зоне боевых действий крупнокалиберных боеприпасов обеспечена в рамках реализации утвержденной СНБО целевой государственной программы.
"Украинская оборонная промышленность выполнила заказ ВСУ и мое задание… Сегодня мы уже готовы поставить изготовление наидефицитнейших боеприпасов на серийное производство", – сказал он.
Порошенко особо отметил, что поставщиком оборудования для нового оборонного производства выступили зарубежные партнеры Украины в сфере ВТС, в числе которых он выделил Турцию.
"В 2014 году нам его (оборудование – Ред.) не продавали", – сказал он, пояснив: уровень доверия к предыдущей власти со стороны западных партнеров был слишком низок.
Как напомнил президент, финансирование первоочередных оборонных потребностей государства, включая организацию производства новых видов вооружения для ВСУ, обеспечивается, в том числе, за счет средств спецконфистата.
ГАХК "Артем" – одно из ведущих предприятий авиапрома и ОПК Украины, единственный на территории бывшего СССР изготовитель управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" разных модификаций для вооружения всех типов самолетов МиГ-29, Су-27, Су-30.
На сегодняшний день специализация предприятия также включает производство авионики, вооружения для танков и бронетехники, вертолетных систем защиты, систем автоматизации контроля и диагностики.
С 2012 года по решению правительства Украины 100%-ный госпакет акций ГАХК "Артем" передан в управление госконцерна "Укроборонпром".
В июле "Укроборонпром" успешно завершил один из этапов испытаний военного госзаказчика новых отечественных 152-мм боеприпасов разработки ГАХК "Артем" для артсистемы "Гиацинт" дальностью стрельбы до 30 км. В ходе стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. Для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО.
Ранее сообщалось, что госконцерн "Укроборонпром" начал серийный выпуск боевых машин "Атлет".
Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал об украинских боеприпасах, которые "не подкачали".
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