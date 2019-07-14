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Уникальная современная электростанция разместилась неподалеку Приморска

14 июля, 00:45

Энергии, которую здесь производят, хватит для нескольких районов Запорожской области


Они покорили силу ветра, и стране от того большая польза. 26 мощных турбин возвышаются на Азовском побережье. Уникальная современная электростанция разместилась неподалеку Приморска.

Высота ветряка – 175 метров, за минуту он может сделать четырнадцать оборотов, при высокой скорости ветра..

"При 10-11 метрах в секунду скорость на конце лопасти может достигать 300 километров в час", – говорит Денис Мирощенков, начальник Приморской ветряной электростанции.

Немецкие турбины – одни из самых качественных и мощных.

И место выбрано особенное: между Приморском и Бердянском. За силой ветра здесь наблюдали в течение нескольких лет.

"Это самая ветреная часть Украины, можно сказать, это побережье Азовского моря", – говорит Мирощенков.

Энергии, которую здесь производят, хватит для нескольких районов Запорожской области.

"Энергия вся стекается сюда. И дальше она по этим проводам поступает в сети Запорожья, облэнерго и в энергосистему Украины", – говорит Мирощенков.

Денис Мирощенков следит за тем, чтобы все работало идеально.

Производимую здесь электроэнергию называют экологически чистой. Только благодаря работе этой ветряной станции удастся сократить ежегодный объем вредных выбросов в атмосферу на 350 тысяч тонн.

"Для меня ДТЭК олицетворяет самое современное, что есть в Украине, самое передовое, что есть в Украине и я не только об этом слышу, я с этим работаю", – говорит Мирощенков.

А главная цель – полная энергетическая независимость Украины.

Денис – четырехкратный чемпион Украины и мастер спорта по американскому футболу. Уже несколько лет на волонтерских началах – тренирует команду из Мариуполя.

На площадке временами тоже напряжение высокое.

Свои победы в спорте и успехи в работе Денис посвящает жене – Виктории. Она сразу увидела в нем победителя.

Это уже помогло Денису стать главным тренером и начальником станции. Но без любви к спорту и к работе такие успехи были бы недостижимыми.

"Это самое прекрасное место рабочее, которое можно только представить. Я считаю, что мне очень повезло. ДТЭК всегда показывает, как надо работать, и все стремятся работать, как ДТЭК", – делится он.

Приморская ветряная электростанция – второй крупный проект ДТЭК в области ветрогенерации. Все ее турбины вырабатывают электроэнергию только для Украины.

Напомним, семь первых турбин на Приморской ветровой электростанции (ВЭС) заработали в феврале. По проекту их будет более полусотни. Когда станция заработает на полную мощность, она будет генерировать почти 700 млн киловатт-часов экологически чистой "зеленой" электроэнергии. Это станет очередным шагом к достижению энергетической независимости Украины.


Напомним, компания ДТЭК уже привлекла 90 млн евро инвестиций для строительства Приморской ветроэлектростанции. Это была одна из крупнейших сделок по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику Украины за последние пять лет. Кредит был предоставлен консорциумом немецких банков (Bayerische Landesbank, Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, KfW IPEX-Bank GmbH и др.) с покрытием рисков экспортно-кредитным агентством (ЭКА) Euler Hermes.

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