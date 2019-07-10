Много "бедных" и проблемы с пенсионными фондами: что волнует страну с самым высоким уровнем доходов
Украина улучшила свои позиции в рейтинге стран по уровню доходов, но до Швейцарии ей пока далеко
На днях Всемирный банк (ВБ) обновил классификацию стран по группам доходов, повысив пороговые значения для каждой из групп. Традиционно страны делятся на четыре группы: с низким доходом, с доходом ниже среднего, выше среднего и с высоким доходом. За основу берется показатель валового национального дохода (ВНД) на душу населения, рассчитанный по т. наз. "методу Атласа", учитывающему паритет покупательской способности.
Если еще в минувшем году странами с низким доходом считались те, где на среднестатистического жителя страны приходится менее 995 долларов США, то теперь – до 1025 долл. Чтобы считаться страной с высоким доходом, ВНД на душу населения должен составлять теперь не 12 055 долл., а более 12 375.
В принципе, для Украины изменения "барьеров" не имеет принципиального значения. С начала Независимости наша страна стабильно входит в группу стран с доходом ниже среднего на душу населения. В 2018 году, по данным ВБ, этот показатель для нашей страны составлял 2660 долларов. Украина в рейтинге оказалась между Папуа-Новой Гвинеей (2530 долл.) и Египтом (2800). Причем за последний год наш показатель серьезно улучшился. В 2017-м с показателем в 2260 долл. мы находились на три ступени ниже Папуа-Новой Гвинеи, между Лаосом (2240 долл.) и Узбекистаном (2350).
Самыми бедными странами по ВНД на душу населения остаются Бурунди (280 долл.), Малави (360) и Нигер (380). А самыми богатыми оказались Лихтенштейн (116 430), Бермудские острова (106 140) и Швейцария (83 580).
Правда, первые два государства, во-первых, считаются карликовыми, а потому вряд ли достаточно показательными для нас. А во-вторых, последние данные по ним датированы не 2018 годом, а получены 5-10 лет назад. Если же говорить о достаточно крупных государствах и свежих данных, то тройка лидеров будет такой: Швейцария – 83 580 долларов на душу населения, Норвегия – 80 790 долл., Макао (специальный административный район Китая) – 78 320 долл.
Как живется гражданам страны с самым большим ВНД на душу населения
Швейцария – также сравнительно небольшая европейская страна. Ее площадь – примерно как две области Украины (41 тыс. кв. км), население – 8,5 млн человек. Она не входит в Европейский Союз, однако более 85% ее экономики ориентированы на ЕС. Не входит она также в другие объединения, свой внеблоковый статус Швейцария задекларировала еще в 1815 году и неизменно следует этому принципу. Девизом Швейцарии считается фраза "Один за всех, все за одного".
Самые сильные отрасли экономики – фармацевтическая промышленность, машиностроение и высокоточная механика. Швейцарские лекарства считаются примером качества качества, швейцарские часы – эталоном точности. А еще Швейцария славится развитой сферой услуг, среди которых банковские услуги (более 10% ВВП) также известны всему миру как эталон надежности. Стоит ли удивляться, что главные офисы МВФ, Всемирного банка, ВТО и ОЭСР базируются именно на территории Швейцарии.
В Швейцарии не существует такого понятия, как государственный долг. Развитая, стабильная экономика позволяет этой стране обходиться без прямых внешних заимствований на протяжении последних 30 лет.
Налоговая система Швейцарии – трехуровневая. Физические лица платят налоги в федеральный (государственный) бюджет, в бюджет кантонов (областей) и муниципалитетов. Какие налоги собираются в федеральный бюджет, записано в Конституции. Каждый из 26 кантонов имеет свой собственный налоговый кодекс и по-разному облагает налогом доходы, активы, наследство, прирост капитала и земли и другие объекты налогообложения. Муниципальные налоги часто представляют собой надбавки к кантональным налогам, либо же кантоны отдают часть собранных налогов в бюджеты муниципалитетов. Однако в этом государстве действует правило: каждый человек должен заплатить в виде налогов не более 25% от своего заработка.
Кстати, если планируются изменения в налоговую систему любого уровня, эти вопросы в большинстве случаев выносятся на референдум. Таким образом, граждане Швейцарии сами решают, какие налоги и в каком размере они готовы платить.
Бедность наступает
Пожалуй, самое удивительное, что швейцарцев серьезно волнует… проблема бедности. Согласно последнему отчету правительства, каждый 12-й житель самой богатой страны… беден.
По швейцарским меркам, бедность – это если семье из 4-х человек приходится жить менее чем на 4000 франков в месяц. В переводе на украинскую валюту, это около 105 тыс. грн (на семью из 4-х человек). В правительстве отмечают: за последних несколько лет бедность в стране увеличилась на 20%. Сегодня более 675 тыс. швейцарцев живут за этой чертой бедности. Среди них много семей с одним родителем, поскольку детские заведения очень дорогие и родитель-одиночка вынужден работать неполный день. А также много бедных среди людей 50-60 лет, которые еще не пенсионеры и которые до недавнего времени обходились работодателю дороже, чем молодые работники, а потому подолгу могли пребывать в статусе безработного.
А вот пенсионеров среди самых бедных не так уж и много. Это объясняют тем, что на собственную пенсию люди начинают копить практически с молодости.
Бедные в Швейцарии получают социальную помощь, как и во многих других странах мира. Тамошние эксперты говорят, что без этой помощи уровень бедности в богатой Швейцарии был бы в 2,5 раза выше.
Впрочем, по общепринятым меркам, в частности по классификации, принятой в ЕС, ситуация с доходами в Швейцарии не такая уж и плохая. Уровень абсолютной бедности в этой стране составляет всего 1,5%, тогда как в среднем по Евросоюзу – 6,2%. Для понимания: бедными, по меркам Евростата, считаются люди, которые не могут позволить себе 4 и больше из ниже перечисленных пунктов:
- - оплачивать счета
- - отапливать дом
- - оплачивать неожиданные расходы
- - регулярно есть мясо и рыбу
- - проводить раз в год хотя бы неделю вне дома (отпуск)
- - купить телевизор
- - купить стиральную машину
- - купить автомобиль
- - купить мобильный телефон.
Добавим, что средняя зарплата в Швейцарии составляет чуть больше 10 тыс. швейцарских франков.
Какие еще экономические вопросы решает самая благополучная в экономическом плане страна
В швейцарских СМИ в последнее время можно увидеть много статей о целесообразности/нецелесообразности открытия границ для трудовых мигрантов из стран ЕС. Многие швейцарцы опасаются, что приток рабочей силы из-за рубежа ухудшит уровень зарплат, чиновники же и бизнес уверяют, что это даст новый толчок для дальнейшего развития экономики и, как следствие, – для повышения благосостояния людей.
Швейцарский бизнес переживает, что азиатские "киты" продолжают реализовывать крупные инфраструктурные проекты, в том числе на торговых путях из Китая в Азию, Африку и Европу, однако швейцарские компании пока не приглашены к участию. Недавно Швейцария подписала с Китаем Меморандум о расширении сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и проектного финансирования и надеется, что это откроет доступ к крупным заказам для высокотехнологичных машиностроительных компаний Швейцарии.
Сейчас Швейцария готовится к пенсионной реформе. Она будет заключаться в том, что для людей предпенсионного возраста уменьшат процент отчислений в пенсионный фонд с 18 до 14%. В настоящее время за 5 лет до пенсии отчисления с зарплаты работника, которые платит работодатель, вырастают с 14 до 18%, и из-за этого людям предпенсионного возраста сложнее найти работу, чем молодым. Кроме того, швейцарцев волнует, что некоторые пенсионные фонды плохо распоряжаются их деньгами, практически не зарабатывая, а иногда даже допуская потери вложенных денег.
Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что доходы украинцев выросли на 20%.
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