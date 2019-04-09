Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Трудовые мигранты по всему миру перевели рекордный объем денег

Сегодня, 11:13

Украина оказалась лидером в своем регионе

Фото: Getty Images
Трудовые мигранты по всему миру перевели рекордный объем денег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/71d/af8/5ca71daf8dc5d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/71d/af8/5ca71daf8dc5d.jpg Экономика Украина оказалась лидером в своем регионе

Мигранты перевели по официальным каналам в 2018 году 529 млрд долларов в страны с низким и средним уровнем дохода. Это на 9,6% больше, чем в 2017 году. Такие данные обнародовал Всемирный банк, который на днях ухудшил экономический прогноз для Украины.

В целом мигранты стали переводить больше денег из Польши, России, Испании и США. Всего по миру, включая страны с высоким уровнем дохода, мигранты в 2018 году перевели 689 млрд долларов, в 2017 — 633 млрд долларов. Основными получателями денег от трудовых мигрантов в 2018 году стали Индия, Китай, Мексика, Филиппины и Египет.

Однако данные приводятся и по регионам.

Так, денежные переводы в Европу и Центральную Азию увеличились примерно на 11%, до 59 млрд долларов. В этом регионе банк называет Украину основным получателем денег мигрантов: в страну в 2018 году поступило более 14 млрд долларов, это на 19% больше, чем в 2017 году. К слову, ранее был назван ТОП-5 стран-лидеров по денежным переводам в Украину.

Денежные переводы в Восточную Азию и Тихоокеанский регион выросли почти на 7%, до 143 млрд долларов. Самые активные потоки здесь направляются в Индонезию и Филиппины.

Переводы в Латинскую Америку и страны Карибского бассейна выросли на 10%, до 88 млрд долларов, благодаря усилению экономики США. Больше всего переводов здесь получает Мексика – 36 млрд долларов с годовым ростом на 11%. А Колумбия и Эквадор, мигранты из которых часто проживают в Испании, продемонстрировали рост на 16 и 8% соответственно. 

Денежные переводы на Ближний Восток и в Северную Африку в 2018 году выросли на 9%, до 62 млрд долларов. Рост был обусловлен быстрым ростом денежных переводов Египта примерно на 17%. При этом переводы в страны Африки к югу от Сахары выросли почти на 10% до 46 млрд долларов, чему способствовали сильные экономические условия в странах с высоким уровнем дохода.

Переводы в Южную Азию выросли на 12%, до 131 млрд долларов. Рост в Индии составил более чем 14%: наводнение в Керале, вероятно, увеличило финансовую помощь, которую мигранты отправляли семьям, отмечают эксперты. В Бангладеш денежные переводы показали оживленный рост на 15%.

Ранее сообщалось, что украинские заробитчане массово уезжают из Польши:

Также "Сегодня" узнали, как меняются предпочтения украинцев в выборе стран для заработка, читайте об этом в материале "Сколько денег привозят в Украину трудовые мигранты и откуда".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег мигранты, Всемирный банк, денежные переводы, трудовая миграция, трудовые мигранты

Вы сейчас просматриваете новость " Трудовые мигранты по всему миру перевели рекордный объем денег". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине упростили правила денежных переводов через почту

4 февраля, 12:55

Новшества заработают уже с 7 февраля

Для банков в Украине изменили правила денежных переводов

2 октября 2018, 09:36

Вступили в силу изменения в порядок межбанковских гривневых переводов

В НБУ подсчитали, сколько валюты присылают заробитчане в Украину

10 сентября 2018, 08:12

Глава Нацбанка озвучил прогноз на конец 2018 года

Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН

9 августа 2018, 06:34

Банкам увеличат штрафы в десять раз, а бухгалтеров и налоговых консультантов запишут в шпионы

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров

Как выглядят сейчас дети-актеры из культовых советских фильмов

Команда Зеленского озвучила, как будут бороться с коррупцией

Почему люди вздрагивают во сне

Крупнейший авиадвигатель в мире проходит заключительные испытания

Диета Пятнашки: как похудеть всего за 5 дней

UFC 148. Убийственный нокаут Петиса в прыжке. Видео

Что делать, если у автомобиля отказали тормоза

Почему нельзя ездить на зимних шинах летом
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Культовые роли в СССР не по своему возрасту. Фото

Имена, которые сулят трудности твоему ребенку