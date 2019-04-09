Трудовые мигранты по всему миру перевели рекордный объем денег

Украина оказалась лидером в своем регионе

Фото: Getty Images

Трудовые мигранты по всему миру перевели рекордный объем денег //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/71d/af8/5ca71daf8dc5d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/71d/af8/5ca71daf8dc5d.jpg 2019-04-09T11:13:00+03:00 Экономика Украина оказалась лидером в своем регионе

Мигранты перевели по официальным каналам в 2018 году 529 млрд долларов в страны с низким и средним уровнем дохода. Это на 9,6% больше, чем в 2017 году. Такие данные обнародовал Всемирный банк, который на днях ухудшил экономический прогноз для Украины.

В целом мигранты стали переводить больше денег из Польши, России, Испании и США. Всего по миру, включая страны с высоким уровнем дохода, мигранты в 2018 году перевели 689 млрд долларов, в 2017 — 633 млрд долларов. Основными получателями денег от трудовых мигрантов в 2018 году стали Индия, Китай, Мексика, Филиппины и Египет.

Однако данные приводятся и по регионам.

Так, денежные переводы в Европу и Центральную Азию увеличились примерно на 11%, до 59 млрд долларов. В этом регионе банк называет Украину основным получателем денег мигрантов: в страну в 2018 году поступило более 14 млрд долларов, это на 19% больше, чем в 2017 году. К слову, ранее был назван ТОП-5 стран-лидеров по денежным переводам в Украину.

Денежные переводы в Восточную Азию и Тихоокеанский регион выросли почти на 7%, до 143 млрд долларов. Самые активные потоки здесь направляются в Индонезию и Филиппины.

Переводы в Латинскую Америку и страны Карибского бассейна выросли на 10%, до 88 млрд долларов, благодаря усилению экономики США. Больше всего переводов здесь получает Мексика – 36 млрд долларов с годовым ростом на 11%. А Колумбия и Эквадор, мигранты из которых часто проживают в Испании, продемонстрировали рост на 16 и 8% соответственно.

Денежные переводы на Ближний Восток и в Северную Африку в 2018 году выросли на 9%, до 62 млрд долларов. Рост был обусловлен быстрым ростом денежных переводов Египта примерно на 17%. При этом переводы в страны Африки к югу от Сахары выросли почти на 10% до 46 млрд долларов, чему способствовали сильные экономические условия в странах с высоким уровнем дохода.

Переводы в Южную Азию выросли на 12%, до 131 млрд долларов. Рост в Индии составил более чем 14%: наводнение в Керале, вероятно, увеличило финансовую помощь, которую мигранты отправляли семьям, отмечают эксперты. В Бангладеш денежные переводы показали оживленный рост на 15%.

Ранее сообщалось, что украинские заробитчане массово уезжают из Польши:

Также "Сегодня" узнали, как меняются предпочтения украинцев в выборе стран для заработка, читайте об этом в материале "Сколько денег привозят в Украину трудовые мигранты и откуда".

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