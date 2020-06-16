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Урожай может быть и больше: благодаря погоде ожидания улучшаются

16 июня, 16:19

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Весенняя засуха навредила всходам, однако сейчас погода благотворно влияет на урожай

Урожай в Украине в этом году может превысить 68 млн тонн. Таким прогнозом поделился глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Прогноз по зерновым на данный момент – более 68 млн тонн, также 20 млн тонн масличных – это подсолнечник, соя, рапс, также 9 млн тонн сахарной свеклы, 20 млн тонн картофеля и 9 млн тонн овощей", – сказал он.

Министр сообщил, что прогнозы несколько скорректировали, поскольку в последнее время в Украине наблюдается улучшение погодных условий. Однако достичь прошлогодних показателей вряд ли удастся, добавил он.

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"В прошлом году было 78 млн тонн. Не думаем, что будет такой объем", – сказал министр.

Петрашко добавил, что экспорт зерновых, скорее всего, будет скорректирован на разницу между прошлогодним урожаем и нынешним. При этом он указал, что министерство активно сотрудничает с экспортерами в рамках меморандума, чтобы не пострадала продовольственная безопасность Украины.

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"Переходные остатки, как мы и обещали, до конца июня у нас должно быть 1,5 млн тонн по пшенице. Мы приблизительно на этот порядок и выходим, что обеспечивает более чем достаточное количество продовольственной пшеницы для безопасности", – сказал Петрашко.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что в январе – мае 2020 года Украина экспортировала аграрной продукции на более 9 млрд долларов.

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Украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектаров, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что пришедшие в Украину в мае дожди частично улучшат ситуацию с урожаем 2020 года, и прогнозирует валовой сбор на уровне 65-68 млн тонн.

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Источник: УНИАН

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