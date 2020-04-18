Успеть в последний вагон: во сколько обойдется пасхальная корзинка прямо сейчас

Эксперты отмечают, что даже сейчас пасхальная корзинка стоит всего на 2 гривни дороже, чем в прошлом году

Не смотря на то, что в Украине перед Пасхой подскочили цены на свинину, стоимость пасхальной корзинки все еще остается приемлемой. Во многом благодаря звезде пасхального стола – куличу. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин разъяснил, что главной причиной небольшого роста цен как кулича, так и всей пасхальной корзинки, стало значительное удешевление куриных яиц: за год – более чем на 25%. Сейчас десяток стоит в среднем 18 грн, год назад было 24 грн.

"Это позволило компенсировать рост цен на основные ингредиенты пасхального кулича: муку, сливочное масло, сахар. Что касается мяса, сала и так далее, то эти продукты подорожали либо в пределах инфляции, или чуть выше – мясо на 2,4%, молоко – на 5,9%, а сало даже подешевело на 1,7%", – говорит Олег Пендзин.

Аналитики также оценили, насколько изменился индекс пасхальной корзинки в 2020 году по сравнению с 2016-2019 годами. Оказалось, что в 2018 году пасхальный кулич стоил на 9% меньше, чем сейчас, а вся пасхальная корзинка – на 8,7% меньше. В 2017 году соответственно на 30,8% меньше и на 58,2% меньше, в 2016-м – на 49% меньше и на 73,6% меньше.

То есть, пять лет назад, в 2016 году, наша "пасочка" обошлась бы в 30 грн, а вся пасхальная корзинка – в 144 грн. Но если сравнить, сколько пасхальных корзинок можно было бы купить за все эти годы на среднюю зарплату, то получим, что с каждым годом их можно было бы купить все больше и больше, несмотря на ежегодное повышение стоимости.

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Так, в 2016 году на одну среднюю зарплату, составившую в марте того года 4920 грн, можно было бы купить 34 пасхальные корзинки (4920:144=34). Пропустив подробные расчеты, получим, что в 2017 году (зарплата 6752 грн) можно было бы купить на одну зарплату уже 35 пасхальных корзинок, в 2018 году (зарплата 8382 грн) – 36 таких же корзинок, в 2019 году (зарплата 10237 грн) – 41 корзинку. Наконец, в нынешнем году, если допустить, что зарплата в марте была не ниже февральской (статданных за март пока нет), на одну зарплату в 10847 грн можно купить 43 пасхальные корзинки.

То есть, из-за того, что за последние пять лет рост средних зарплат опережал повышение цен на продукты, на пасхальное разговление уходила все меньшая часть доходов среднего украинца, хотя сама корзинка с каждым годом дорожала.

Подробнее о том, как менялись цены на пасхальные продукты в Украине читайте в материале: Индекс пасхальной корзинки: на сколько в этом году стало дороже разговеться

Подробнее о стоимости пасхального набора смотрите в сюжете:

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