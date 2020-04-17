В Украине перед Пасхой подскочили цены на свинину

Несмотря на действующий в Украине карантин, цены на свинину традиционно выросли перед Пасхой. Об этом сообщила пресс-служба профильной ассоциации "Свиноводы Украины". По данным аналитиков, если на неделе с 6 по 12 апреля диапазон закупочных цен на свинину составлял 40,5-43 грн/кг, то в ходе торгов 16-17 апреля его пересмотрели в сторону повышения – до 44-46,5 грн/кг.

Эксперты отмечают, что несмотря на активизацию торговли перед праздничными выходными, закупщики не торопятся прогнозировать дальнейший рост потребления и цен. По их мнению, после Пасхи потребительская активность может традиционно ослабнуть.

Однако, по мере приближения майских праздников, потребительский интерес к мясу восстановится, и участники рынка ждут очередное оживление потребительской активности.

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Напомним, согласно данным официальной статистики, в Украине с начала 2020 года сильнее всего среди продуктов выросли цены на лук, гречневую крупу и яблоки. В целом инфляция в Украине в марте 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года составила 2,3%, замедлившись с 2,8% в годовом измерении в феврале этого года.

Подробнее о том, как менялись цены в Украине и чего ждать от них в будущем, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Грядет подорожание: как к лету изменятся цены на продукты".

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