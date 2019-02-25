Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Уволены топ-менеджеры "Газпрома", отвечавшие за связи с "Нафтогазом"

Сегодня, 18:14

Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от должностей председателей правления российской компании

Фото: gazprom.ru
Уволены топ-менеджеры "Газпрома", отвечавшие за связи с "Нафтогазом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/198/687/5c4198687f458.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/198/687/5c4198687f458.jpg Экономика Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от должностей председателей правления российской компании

Совет директоров "Газпрома" освободил от должностей председателей правления российской компании Александра Медведева и Валерия Голубева, сообщает пресс-служба "Газпрома" сегодня, 25 февраля.

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook напомнил, что Медведев и Голубев были свидетелями в Стокгольмском арбитраже против Украины.

"Медведев отвечал за Стокгольмский арбитраж. И был свидетелем в Стокгольме. Голубев отвечал за контракт на поставку газа "Нафтогазу". И был свидетелем в Стокгольме. [Председатель правления "Газпрома" Алексей] Миллер дистанцировался от арбитража сразу после подачи нами встречного иска по транзиту", – сообщил он.

В свою очередь главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что Медведев и Голубев "были самыми высокими руководителями "Газпрома", которые отвечали за отношения с "Нафтогазом".

"Газпром" проиграл в Стокгольме. Их уволили. Возможно, так оно работает в России. Со своей стороны, могу сказать, что на переговорах и в личном общении господин Медведев производил впечатление компетентного и цивилизованного менеджера. Он положительно выделялся на фоне других представителей элиты государства-агрессора", – отметил Витренко.

По его мнению, Медведев был вынужден действовать в политических интересах президента РФ Владимира Путина, и это "делало его нашим противником, а не бизнес-партнером".

Напомним, спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже завершился в феврале 2018 года. Суд обязал российскую компанию выплатить украинской 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был доплатить Украине 2,56 млрд долларов.  

"Газпром" платить отказался и заявил, что приступает к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считает их невыгодными. Но, чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, требуется судебное вмешательство. 

В январе 2019 года состоялся очередной раунд министерской встречи между Украиной, РФ и Евросоюзом. Киев надеется провести следующую встречу в марте-апреле:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Газпром, Нафтогаз, увольнение, Витренко, Коболев

Вы сейчас просматриваете новость " Уволены топ-менеджеры "Газпрома", отвечавшие за связи с "Нафтогазом"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пике продолжается: эксперт объяснил, как "Северный поток – 2" лишил "Газпром" 3 млрд долларов

Сегодня, 06:25

Долги российской монополии превысили ее рыночную стоимость

Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве

21 февраля, 15:52

ЕС не может отказаться от "Северного потока – 2", но и не может позволить "Газпрому" стать монополистом

"Газпром" фактически скупает европейские компании – Климкин

18 февраля, 13:01

Глава МИД Украины обсудил российский газопровод с министром экономики Германии

Многомиллиардные хищения в "Газпроме": арестован второй родственник сенатора-убийцы

30 января, 19:05

В отношении Руслана Арашукова уже возбудили уголовные дела по обвинениям в организации ОПГ и мошенничестве

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Диета Бриджит Макрон против старения

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке

''Его вынесут!'' Гордон заявил, что надо идти на беседу с Путиным

ВСУ разбили авто и КамАЗ оккупантов с зенитной установкой: видео

Украину предложили переименовать из-за России

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента

''Олень испугался лошади'': Захарова оконфузилась новым фото
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Вчера, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Сегодня, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Вчера, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

23 февраля, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

Модные стрижки для круглого лица: топ-4

Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка