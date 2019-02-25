Уволены топ-менеджеры "Газпрома", отвечавшие за связи с "Нафтогазом"

Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от должностей председателей правления российской компании

Фото: gazprom.ru

Уволены топ-менеджеры "Газпрома", отвечавшие за связи с "Нафтогазом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/198/687/5c4198687f458.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/198/687/5c4198687f458.jpg 2019-02-25T18:14:00+02:00 Экономика Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от должностей председателей правления российской компании

Совет директоров "Газпрома" освободил от должностей председателей правления российской компании Александра Медведева и Валерия Голубева, сообщает пресс-служба "Газпрома" сегодня, 25 февраля.

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook напомнил, что Медведев и Голубев были свидетелями в Стокгольмском арбитраже против Украины.

"Медведев отвечал за Стокгольмский арбитраж. И был свидетелем в Стокгольме. Голубев отвечал за контракт на поставку газа "Нафтогазу". И был свидетелем в Стокгольме. [Председатель правления "Газпрома" Алексей] Миллер дистанцировался от арбитража сразу после подачи нами встречного иска по транзиту", – сообщил он.

В свою очередь главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что Медведев и Голубев "были самыми высокими руководителями "Газпрома", которые отвечали за отношения с "Нафтогазом".

"Газпром" проиграл в Стокгольме. Их уволили. Возможно, так оно работает в России. Со своей стороны, могу сказать, что на переговорах и в личном общении господин Медведев производил впечатление компетентного и цивилизованного менеджера. Он положительно выделялся на фоне других представителей элиты государства-агрессора", – отметил Витренко.

По его мнению, Медведев был вынужден действовать в политических интересах президента РФ Владимира Путина, и это "делало его нашим противником, а не бизнес-партнером".

Напомним, спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже завершился в феврале 2018 года. Суд обязал российскую компанию выплатить украинской 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был доплатить Украине 2,56 млрд долларов.

"Газпром" платить отказался и заявил, что приступает к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считает их невыгодными. Но, чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, требуется судебное вмешательство.

В январе 2019 года состоялся очередной раунд министерской встречи между Украиной, РФ и Евросоюзом. Киев надеется провести следующую встречу в марте-апреле:

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