Уволены топ-менеджеры "Газпрома", отвечавшие за связи с "Нафтогазом"
Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от должностей председателей правления российской компании
Совет директоров "Газпрома" освободил от должностей председателей правления российской компании Александра Медведева и Валерия Голубева, сообщает пресс-служба "Газпрома" сегодня, 25 февраля.
Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook напомнил, что Медведев и Голубев были свидетелями в Стокгольмском арбитраже против Украины.
"Медведев отвечал за Стокгольмский арбитраж. И был свидетелем в Стокгольме. Голубев отвечал за контракт на поставку газа "Нафтогазу". И был свидетелем в Стокгольме. [Председатель правления "Газпрома" Алексей] Миллер дистанцировался от арбитража сразу после подачи нами встречного иска по транзиту", – сообщил он.
В свою очередь главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook, что Медведев и Голубев "были самыми высокими руководителями "Газпрома", которые отвечали за отношения с "Нафтогазом".
"Газпром" проиграл в Стокгольме. Их уволили. Возможно, так оно работает в России. Со своей стороны, могу сказать, что на переговорах и в личном общении господин Медведев производил впечатление компетентного и цивилизованного менеджера. Он положительно выделялся на фоне других представителей элиты государства-агрессора", – отметил Витренко.
По его мнению, Медведев был вынужден действовать в политических интересах президента РФ Владимира Путина, и это "делало его нашим противником, а не бизнес-партнером".
Напомним, спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже завершился в феврале 2018 года. Суд обязал российскую компанию выплатить украинской 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был доплатить Украине 2,56 млрд долларов.
"Газпром" платить отказался и заявил, что приступает к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считает их невыгодными. Но, чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, требуется судебное вмешательство.
В январе 2019 года состоялся очередной раунд министерской встречи между Украиной, РФ и Евросоюзом. Киев надеется провести следующую встречу в марте-апреле:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Уволены топ-менеджеры "Газпрома", отвечавшие за связи с "Нафтогазом"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пике продолжается: эксперт объяснил, как "Северный поток – 2" лишил "Газпром" 3 млрд долларов
Долги российской монополии превысили ее рыночную стоимость
"Газпром" фактически скупает европейские компании – Климкин
Глава МИД Украины обсудил российский газопровод с министром экономики Германии