В Бердянском морпорту впервые за 10 лет отремонтируют два причала

Администрация порта объявила тендер на ремонт причалов

Фото: Администрация Бердянского морского порта.

В Бердянском морпорту впервые за 10 лет отремонтируют два причала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4d8/56a/5c94d856aa7d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4d8/56a/5c94d856aa7d1.jpg 2019-03-22T21:01:00+02:00 Экономика Администрация порта объявила тендер на ремонт причалов

Причалы №1 и №2 Бердянского морского порта (Запорожская область) отремонтируют впервые за десять лет. Соответствующие тендеры размещены в системе электронных закупок Prozorro.

Об этом сообщает пресс-служба администрации морпорта.

По словам руководителя администрации Александра Барчана, предстоящий капитальный ремонт позволит повысить скорость и эффективность грузовых операций.

Согласно тендерной документации, на причалах отремонтируют железобетонные плиты, цементно-бетонное и асфальтное покрытие, а также обустроят новые колесоотбойные брусья, металлические уголки вдоль границы причалов и другие работы.

Всего на работы планируется потратить около 9 млн гривен (без НДС): из них 3,7 млн гривен пойдет на ремонт первого причала, а 5,3 млн гривен – на второй.

Ранее сообщалось, что из-за блокады Азовского моря Россией в Бердянском морском порту были вынуждены сократить рабочую неделю, а также обсуждали сокращение штатов. Чтобы не допустить сокращения, с 1 января 2019 года порт перешел на неполный режим работы.

В 2018 году правоохранители начали расследовать факт жестокого обращения с овцами, которых в течение двух недель держали в Черноморском порту Одесской области:

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