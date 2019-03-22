Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Бердянском морпорту впервые за 10 лет отремонтируют два причала

Сегодня, 21:01

Администрация порта объявила тендер на ремонт причалов

Фото: Администрация Бердянского морского порта
Фото: Администрация Бердянского морского порта.
В Бердянском морпорту впервые за 10 лет отремонтируют два причала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4d8/56a/5c94d856aa7d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4d8/56a/5c94d856aa7d1.jpg Экономика Администрация порта объявила тендер на ремонт причалов

Причалы №1 и №2 Бердянского морского порта (Запорожская область) отремонтируют впервые за десять лет. Соответствующие тендеры размещены в системе электронных закупок Prozorro.

Об этом сообщает пресс-служба администрации морпорта.

По словам руководителя администрации Александра Барчана, предстоящий капитальный ремонт позволит повысить скорость и эффективность грузовых операций.

Согласно тендерной документации, на причалах отремонтируют железобетонные плиты, цементно-бетонное и асфальтное покрытие, а также обустроят новые колесоотбойные брусья, металлические уголки вдоль границы причалов и другие работы.

Всего на работы планируется потратить около 9 млн гривен (без НДС): из них 3,7 млн гривен пойдет на ремонт первого причала, а 5,3 млн гривен – на второй.

Ранее сообщалось, что из-за блокады Азовского моря Россией в Бердянском морском порту были вынуждены сократить рабочую неделю, а также обсуждали сокращение штатов. Чтобы не допустить сокращения, с 1 января 2019 года порт перешел на неполный режим работы.

В 2018 году правоохранители начали расследовать факт жестокого обращения с овцами, которых в течение двух недель держали в Черноморском порту Одесской области:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ремонт, Бердянск, морпорт

Вы сейчас просматриваете новость " В Бердянском морпорту впервые за 10 лет отремонтируют два причала". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Названа самая полезная для здоровья человека рыба

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Что происходит с телом человека который ест чеснок

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Исторические здания сдадут в аренду

Причину смерти Началовой назвал ее отец

12 дизайнерских находок для обустройства кухни
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

«Это уже не худоба, а анорексия!» Кузнецова напугала поклонников