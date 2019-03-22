В Бердянском морпорту впервые за 10 лет отремонтируют два причала
Администрация порта объявила тендер на ремонт причалов
Причалы №1 и №2 Бердянского морского порта (Запорожская область) отремонтируют впервые за десять лет. Соответствующие тендеры размещены в системе электронных закупок Prozorro.
Об этом сообщает пресс-служба администрации морпорта.
По словам руководителя администрации Александра Барчана, предстоящий капитальный ремонт позволит повысить скорость и эффективность грузовых операций.
Согласно тендерной документации, на причалах отремонтируют железобетонные плиты, цементно-бетонное и асфальтное покрытие, а также обустроят новые колесоотбойные брусья, металлические уголки вдоль границы причалов и другие работы.
Всего на работы планируется потратить около 9 млн гривен (без НДС): из них 3,7 млн гривен пойдет на ремонт первого причала, а 5,3 млн гривен – на второй.
Ранее сообщалось, что из-за блокады Азовского моря Россией в Бердянском морском порту были вынуждены сократить рабочую неделю, а также обсуждали сокращение штатов. Чтобы не допустить сокращения, с 1 января 2019 года порт перешел на неполный режим работы.
В 2018 году правоохранители начали расследовать факт жестокого обращения с овцами, которых в течение двух недель держали в Черноморском порту Одесской области:
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