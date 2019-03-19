Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В дочерней компании "Нафтогаза" сменилось руководство

Сегодня, 15:51

"Укртрансгаз" получил временного начальника из числа членов правления

Сергей Алексеенко
Сергей Алексеенко. Фото: Укртрансгаз
В дочерней компании "Нафтогаза" сменилось руководство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0f2/c9a/5c90f2c9a6139.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0f2/c9a/5c90f2c9a6139.jpg Экономика "Укртрансгаз" получил временного начальника из числа членов правления

Член правления "Укртрансгаза" Сергей Алексеенко назначен временно исполняющим обязанности президента компании с сегодняшнего дня, 19 марта 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза", являющегося дочерней компанией "Нафтогаза Украины".

Как известно, с мая-2018 руководителем "Укртрансгаза" был Андрей Хоменко. Однако с 21 марта 2019 года он возглавит новосозданный дивизион технического обеспечения "Нафтогаза Украины". Кроме того, Хоменко является кандидатом в члены обновленного состава правления "Нафтогаза".

Алексеенко, в свою очередь, вошел в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года. Его зона ответственности включала в себя инвестиционную деятельность, управление финансами, бухгалтерский учет и аудит.

Теперь состав правления "Укртрансгаза" будет включать четырех топ-менеджеров компании: Сергея Алексеенко, Павла Станчака, Татьяну Федорову и Хюнчана Кана.

Сергей Алексеенко родился в 1976 году. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений по специальности "Международные отношения" и "Международная информация". До назначения членом правления "Укртрансгаза" Алексеенко работал в должности советника председателя правления и уполномоченного по перспективным проектам в "Нафтогазе Украины". До прихода в НАК занимал ряд руководящих позиций в компаниях, занимающихся инвестиционной и банковской деятельностью.

Напомним, в Украине внедряется реформа рынка газа. На данный момент "Нафтогаз Украины" является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по территории страны. Поэтому, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Третьему энергетическому пакету Европейского Энергосообщества, Украина должна провести анбандлинг -  отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Для этого в ноябре 2016 года в Украине был формально создан независимый оператор ГТС –  "Магистральные газопроводы Украины". К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины", а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компании и решен вопрос ее финансирования.

Вместе с тем, Энергетическое сообщество, Еврокомиссия и Всемирный банк высказались против временной передачи "Магистральных газопроводов Украины" в управление "Нафтогаза Украины". Международные институции предложили на переходный период – до конца 2019 года, пока действует контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" – сформировать наблюдательные советы МГУ и "Укртрансгаза" в составе одних и тех же лиц, а также обеспечить финансовую независимость этих набсоветов. 

В декабре 2018 года был реализован очередной подготовительный этап анбандлинга – создан филиал "Оператор газохранилищ Украины", а в феврале-2019 – компания "Оператор газотранспортной системы Украины".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Укртрансгаз, Нафтогаз Украины, хоменко, Алексеенко

Вы сейчас просматриваете новость " В дочерней компании "Нафтогаза" сменилось руководство". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СМИ узнали детали переговоров Кабмина и набсовета "Нафтогаза" по Коболеву

Вчера, 17:22

Правительство рассмотрит вопрос о продлении контракта на этой неделе

Гройсман о победе "Нафтогаза" в Стокгольме: Нет денег на счетах государства – нет премий

15 марта, 17:44

Премьер считает, что зарплаты в компании должны быть рыночными

Гройсман увидел "ловушку" в предложении Коболева по цене на газ для украинцев

14 марта, 19:59

Премьер заявил, что не может допустить отмены ограничения цены на газ

СМИ узнали предложение набсовета "Нафтогаза" по премиям и зарплате главы компании

9 марта, 10:05

В набсовете компании считают, что глава "Нафтогаза" должен получать от 10,5 млн гривен в месяц

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Проблемы у Юлии Началовой начались после операции на груди

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Что бойфренд Гросу думает о ее «пластике»: откровения певицы

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Скончался известный украинский актер

Планка: упражнение для суперстройности или путь к инсульту?

Продолжение скандала: Иван Ургант извинился за Жанну Бадоеву

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались