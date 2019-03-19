В дочерней компании "Нафтогаза" сменилось руководство

"Укртрансгаз" получил временного начальника из числа членов правления

Сергей Алексеенко. Фото: Укртрансгаз

В дочерней компании "Нафтогаза" сменилось руководство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0f2/c9a/5c90f2c9a6139.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0f2/c9a/5c90f2c9a6139.jpg 2019-03-19T15:51:00+02:00 Экономика "Укртрансгаз" получил временного начальника из числа членов правления

Член правления "Укртрансгаза" Сергей Алексеенко назначен временно исполняющим обязанности президента компании с сегодняшнего дня, 19 марта 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза", являющегося дочерней компанией "Нафтогаза Украины".

Как известно, с мая-2018 руководителем "Укртрансгаза" был Андрей Хоменко. Однако с 21 марта 2019 года он возглавит новосозданный дивизион технического обеспечения "Нафтогаза Украины". Кроме того, Хоменко является кандидатом в члены обновленного состава правления "Нафтогаза".

Алексеенко, в свою очередь, вошел в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года. Его зона ответственности включала в себя инвестиционную деятельность, управление финансами, бухгалтерский учет и аудит.

Теперь состав правления "Укртрансгаза" будет включать четырех топ-менеджеров компании: Сергея Алексеенко, Павла Станчака, Татьяну Федорову и Хюнчана Кана.

Сергей Алексеенко родился в 1976 году. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений по специальности "Международные отношения" и "Международная информация". До назначения членом правления "Укртрансгаза" Алексеенко работал в должности советника председателя правления и уполномоченного по перспективным проектам в "Нафтогазе Украины". До прихода в НАК занимал ряд руководящих позиций в компаниях, занимающихся инвестиционной и банковской деятельностью.

Напомним, в Украине внедряется реформа рынка газа. На данный момент "Нафтогаз Украины" является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по территории страны. Поэтому, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Третьему энергетическому пакету Европейского Энергосообщества, Украина должна провести анбандлинг - отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.

Для этого в ноябре 2016 года в Украине был формально создан независимый оператор ГТС – "Магистральные газопроводы Украины". К 2018 году Кабмин завершил процесс регистрации "Магистральных газопроводов Украины", а также назначил наблюдательный совет нового независимого оператора ГТС. Акции МГУ уже зарегистрированы Комиссией по ценным бумагам. Также был утвержден план корпоративного управления этой компании и решен вопрос ее финансирования.

Вместе с тем, Энергетическое сообщество, Еврокомиссия и Всемирный банк высказались против временной передачи "Магистральных газопроводов Украины" в управление "Нафтогаза Украины". Международные институции предложили на переходный период – до конца 2019 года, пока действует контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и российским "Газпромом" – сформировать наблюдательные советы МГУ и "Укртрансгаза" в составе одних и тех же лиц, а также обеспечить финансовую независимость этих набсоветов.

В декабре 2018 года был реализован очередной подготовительный этап анбандлинга – создан филиал "Оператор газохранилищ Украины", а в феврале-2019 – компания "Оператор газотранспортной системы Украины".

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