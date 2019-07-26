В ЕС выступают за полное внедрение закона о рынке электроэнергии

В Евросоюзе видят одной из ключевых задач новых властей Украины продолжение реформы энергорынка

Хьюг Мингарелли. Фото: mon.gov.ua.

Власти Украины должны продолжить ряд уже начатых реформ, включая реформу рынка электроэнергии, считает посол Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли.

В Евросоюзе видят одной из ключевых задач новых властей Украины продолжение реформы энергорынка. Об этом Мингарелли заявил в интервью Европейской правде.

"Конечно же, мы выступаем за полное внедрение закона о рынке электроэнергии. И также, когда вам надо будет создать независимого и компетентного регулятора рынка атомной энергии", – отметил он.

Кроме того, В Евросоюзе также акцентируют на важности обеспечения верховенства права, проведения земельной реформы и продолжения децентрализации.

"Есть целый перечень приоритетов. Мы всегда говорим, что очень важно приложить больше усилий для обеспечения верховенства права. Мы также говорим, что надо предпринять необходимые шаги для возобновления приватизации крупных государственных предприятий. Мы также верим, что Украина может сделать больше для качественного управления государственными компаниями", – сказал он.

Напомним, 1 июля введен новый оптовый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии". 17 апреля Кабинет Министров создал госпредприятие "Оператор рынка", которое отвечает в новом рынке электроэнергии рынка "на сутки вперед" и внутреннесуточный рынок.

Как сообщали СМИ, Агентство США по международному развитию USAID отметило успешный запуск нового рынка электроэнергии в Украине, а также работу всех участников для обеспечения его стабильного функционирования и предоставило рекомендации относительно некоторых нормативных изменений, в частности предложил механизмы по сдерживанию роста тарифов для промышленных потребителей.

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