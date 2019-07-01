В Украине заработает новый рынок электроэнергии

Украинцы получат независимых поставщиков, конкуренцию и разнообразие дополнительных услуг

На старт. Сегодня в Украине заработает новый рынок электроэнергии. Независимые поставщики будут бороться за клиентов. А потребители будут выбирать, с кем выгодно заключить сделку. Противники реформы попытались ее отложить. Но Закон требует – в Украине сегодня должен заработать рынок электроэнергии европейского образца.

Татьяна Самин вместе с мужем и двумя детьми год живет в Бельгии. В доме – много электроприборов.

Для бельгийцев электроэнергия дешевле газа. На выбор – компании с разными ценами и дополнительными услугами. Если поставщик не выполнит обещаний и нарушит условия, соглашение можно расторгнуть быстро и без штрафов. Семья Самин меняет поставщика ежегодно – так экономит деньги.

"Поставщик снижает тариф и это выгодно, хоть каких-то даже 40 евро лишних сэкономить в год, в принципе люди здесь не ленивые, они меняют поставщиков и в принципе они в этом выигрывают", – делится женщина.

У украинцев такие же возможности появляются только в этом году. С 1 июля, то есть сегодня, у нас заработает рынок электроэнергии европейского образца. Получим независимых поставщиков, конкуренцию и разнообразие дополнительных услуг.

"У нас в стране зарегистрировано до пятиста разных лицензиатов, которые являются поставщиками. О чем это говорит? Это говорит о том, что рынок набирает уже обороты. Раньше этих поставщиков в таком обильном количестве не было", – говорит Андрей Никончук, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики.

А продавать ток в Украине будут через электронную биржу. Здесь все видно – сколько поставщиков, кто покупает, какие объемы и по каким ценам.

"Видно, что все участники очень хорошо разбираются с системой. Соответственно, никаких вопросов не возникает. Я считаю, что участники и рынок полностью готовы для того, чтоб все прошло хорошо", – говорит Алексей Дубовский, председатель биржевого комитета "Украинская энергетическая биржа".

На первых торгах госпредприятия "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продают "Гарантированному покупателю" 5 миллионов мегаватт-часов электроэнергии. Она – только для населения

"Мы заключили договора со всеми поставщиками универсальных услуг и вчера уже выкупили необходимый для них объем электроэнергии на бирже по двусторонним договорам". – отметил Константин Петриковец, директор госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Наталья Ганзевич внимательно следит за каждым сообщением о ценах на свет. Она председатель ОСМД. В доме проживают более 500 человек. Чтобы экономить, пользуются двухзонными счетчиками. Днем тариф обычный, а вот ночью – дешевле.

"Ночного тарифа больше не будет". Это сообщение противники реформы распространяли всю неделю. И Нацкомиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг ложь опровергла. Заверила – ночью свет можно будет покупать дешевле и после 1 июля.

Чтобы свет для нас с вами не подорожал ни на копейку, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" имеют специальные обязательства. Они будут продавать свет для населения по низким ценам. Это решение правительства. Следовательно, население не пострадает, тарифы для украинцев и в дальнейшем будут оставаться самыми низкими в Европе.

"Условия получения дешевой электроэнергии – они останутся. Потому что так существует рынок электроэнергии в каждой стране", – говорит Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

Для энергетиков новый рынок будет полон вызовов. Все из-за новых правил работы, которые устанавливает рынок.

"По нашим оценкам, цена, по которой будут продавать электроэнергию наши ТЭС, упадет где-то на 25 процентов, по сравнению с тем, что мы видели в начале этого года. Итак, перед нами возникает большое требование искать резервы для того, чтобы оставаться на этом рынке и быть конкурентоспособными. И второй вызов – это обычно более высокий уровень конкуренции на этом рынке. То есть надо будет биться за каждого клиента, надо будет биться за продажу каждого киловатта" ,- говорит Виталий Бутенко, генеральный директор энергетической компании D.Trading

Благодаря рынку, больше всего выигрывают государственные энергокомпании – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Реформа энергетики – обязательство Украины перед европейскими партнерами. И страна выполнила свое обещание.

"Господин Зеленский, в общем, дал по сути добро новом энергорынку. Несмотря на попытки каким-то образом, различных политических сил, там, субъектов, в том числе в его окружении, перенести старт рынка, пока навевает, точнее наводит на мысли о оптимистический варианте развития ситуации. То есть, в любом случае, энергорынок стартует. Украина не будет получать негативных сигналов со стороны Брюсселя и в целом Евросоюза", – говорит Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Энергорынки подобных моделей работают в большинстве стран Европы и в США.

"Соединенные Штаты и другие страны имеют определенный опыт в реформе энергорынка. Это сложно, необходима подготовка рынка к изменениям. Вопрос настолько важен, что у нас был разговор о реформировании с Советом национальной безопасности и обороны", – отмечает Уильям Тейлор, американский дипломат, временный поверенный в делах США в Украине.

Запуск рынка электроэнергии – настоящая победа Украины. Более 10 лет понадобилось, чтобы отойти от ручного регулирования цен. Первые попытки реформировать отрасль были еще в двухтысячных. Но окончательно Верховная Рада приняла Закон только в 2017 году.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закону Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка – это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это также одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

По мнению политолога Петра Олещука, запуск рынка без отсрочек в определенный законом срок является первой весомой победой нового президента Владимира Зеленского, который не отклонился от курса реформ.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как представители энергоотрасли готовятся к запуску рынка электроэнергии.

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