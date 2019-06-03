Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Еврокомиссии предложили продлить санкции против России из-за аннексии Крыма – СМИ

3 июня, 17:47

С таким предложением выступила Федерика Могерини

Фото: REUTERS/Yves Herman
Фото: REUTERS/Yves Herman.

В Европейской комиссии (ЕК) предлагают продлить до 23 июня 2020 года санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и Севастополя. Об этом 3 июня сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Евросоюза.

Рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В документе говорится, что Евросоюз останется приверженным полной имплементации политики непризнания аннексии Крыма.

Напомним, санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года и неоднократно продлевались.


По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, порты временно оккупированного Крыма и РФ, находящихся в черноморском бассейне, в 2018 году понесли убытки на сумму более 760 млн российских рублей (около 310 млн гривен).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Крым, Еврокомиссия, санкции, санкции против России

Вы сейчас просматриваете новость " В Еврокомиссии предложили продлить санкции против России из-за аннексии Крыма – СМИ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Данилюк объяснил, зачем Зеленский просил США об усилении санкций против РФ

23 мая, 01:23

По его словам, Украина может потерять объемы газа, которые будут транспортироваться через Украину

США ввели санкции против предприятий из России

21 мая, 21:13

Решение о применении санкций вступило в силу 14 мая

Зеленский встретился с вице-президентом Еврокомиссии: о чем говорили

21 мая, 00:18

Собеседники обсудили широкий круг вопросов сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом

Совет Европы против выхода России из ПАСЕ: в Германии назвали причину

17 мая, 14:55

В Берлине напомнили о праве "миллионов россиян" обращаться в Европейский суд по правам человека

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Победительница «Холостяк 9» подтвердила отношения с Добрыниным

Как отучить мозг от чрезмерной тревоги

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Олена та Володимир Зеленські знялися для модного глянцю

Странные частицы продолжают «вылетать» из антарктического льда

13 признаков высокого интеллекта

Эмилия Кларк рассказала об инсульте и двух операциях на мозге

Пчёлы "заблокировали" эстонско-российскую границу

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Дело против Парубия: видео с отдыха спикера ВРУ в отеле Катара

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь