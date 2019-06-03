В Еврокомиссии предложили продлить санкции против России из-за аннексии Крыма – СМИ
С таким предложением выступила Федерика Могерини
В Европейской комиссии (ЕК) предлагают продлить до 23 июня 2020 года санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и Севастополя. Об этом 3 июня сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Евросоюза.
Рассмотреть возможность продления санкций странам-членам ЕС предложила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
В документе говорится, что Евросоюз останется приверженным полной имплементации политики непризнания аннексии Крыма.
Напомним, санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года и неоднократно продлевались.
По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, порты временно оккупированного Крыма и РФ, находящихся в черноморском бассейне, в 2018 году понесли убытки на сумму более 760 млн российских рублей (около 310 млн гривен).
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