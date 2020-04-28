В Европе появится туристический "COVID-паспорт"

Европейский туризм уже серьезно пострадал из-за коронавируса. И теперь министры туризма стран ЕС согласились разработать единый документ с условным названием "COVID-паспорт", который во всех странах ЕС будет играть роль сертификата безопасности в отрасли. Об этом рассказал министр туризма председательствующей в ЕС Хорватии Гари Капелли, сообщает "Укринформ".

"Мы пришли к нескольким выводам, в частности по организации совместного европейского подхода для выхода из кризиса. Это будет включать создание совместных протоколов и мер в области здоровья и безопасности. Министры согласились, что должен быть создан общий документ с условным названием "COVID-паспорт", который будет действителен во всем Евросоюзе", - заявил Капелли по итогам виртуальной конференции глав туристических ведомств стран Евросоюза.

По его словам, министры и Еврокомиссия согласовали общую позицию о том, что краткосрочный Фонд восстановления, который будет создаваться под эгидой ЕК и при участии стран-членов, будет включать расходы на восстановление туристической отрасли в объеме 20-25%. Такой же процент туристическая отрасль должна получить в Многолетней финансовой перспективе ЕС на 2021-27 годы.

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"Именно туризм должен сыграть очень важную роль в возрождении экономики всех наших стран. Мы всегда считали, что он занимает слишком много места в экономике Хорватии, но сегодня услышали о такой же ситуации в других странах, таких как Италия, Испания, Португалия, Греция. Например, в Италии на туризм приходится 12-13% ВНП и около 15% всей рабочей силы. Поэтому это направление является важным для всех" - сказал Капелли.

Напомним, ранее эксперты в сфере туризма уже предполагали, что одной из мер по предотвращению распространения коронавируса может стать введение особых биологических удостоверений личности – "иммунных паспортов". Однако это может занять несколько лет, ведь пока неизвестно, сколько времени держится иммунитет к коронавирусу и насколько он устойчив к новым мутациям.

А о том, когда одна из самых популярных среди туристов откроет границы для отдыхающих, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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