Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,42
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Европе появится туристический "COVID-паспорт"

28 апреля, 09:37

Ксения Капустинская

Предполагается, что документ будет играть роль сертификата безопасности

Европейский туризм уже серьезно пострадал из-за коронавируса. И теперь министры туризма стран ЕС согласились разработать единый документ с условным названием "COVID-паспорт", который во всех странах ЕС будет играть роль сертификата безопасности в отрасли. Об этом рассказал министр туризма председательствующей в ЕС Хорватии Гари Капелли, сообщает "Укринформ".

"Мы пришли к нескольким выводам, в частности по организации совместного европейского подхода для выхода из кризиса. Это будет включать создание совместных протоколов и мер в области здоровья и безопасности. Министры согласились, что должен быть создан общий документ с условным названием "COVID-паспорт", который будет действителен во всем Евросоюзе", - заявил Капелли по итогам виртуальной конференции глав туристических ведомств стран Евросоюза.

По его словам, министры и Еврокомиссия согласовали общую позицию о том, что краткосрочный Фонд восстановления, который будет создаваться под эгидой ЕК и при участии стран-членов, будет включать расходы на восстановление туристической отрасли в объеме 20-25%. Такой же процент туристическая отрасль должна получить в Многолетней финансовой перспективе ЕС на 2021-27 годы.

Реклама

В тренде
В Украине дорожает евро и дешевеет доллар

"Именно туризм должен сыграть очень важную роль в возрождении экономики всех наших стран. Мы всегда считали, что он занимает слишком много места в экономике Хорватии, но сегодня услышали о такой же ситуации в других странах, таких как Италия, Испания, Португалия, Греция. Например, в Италии на туризм приходится 12-13% ВНП и около 15% всей рабочей силы. Поэтому это направление является важным для всех" - сказал Капелли.

Напомним, ранее эксперты в сфере туризма уже предполагали, что одной из мер по предотвращению распространения коронавируса может стать введение особых биологических удостоверений личности – "иммунных паспортов". Однако это может занять несколько лет, ведь пока неизвестно, сколько времени держится иммунитет к коронавирусу и насколько он устойчив к новым мутациям.

А о том, когда одна из самых популярных среди туристов откроет границы для отдыхающих, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

туризм ЕС паспорт коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озера
Дефицит воды: в Украине стремительно мелеют реки и озераЭкономика
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятие
Кризис в энергетике Украины усиливается: с понедельника останавливает работу крупнейшее угольное предприятиеЭкономика
Контракт на миллиард: Украина заключила крупное соглашение о добыче газа
Контракт на миллиард: Украина заключила крупное соглашение о добыче газаЭкономика
"Укрпочта" будет приносить "карантинные" выплаты: названы категории получателейЭкономика
Пенсионерам в Украине начали выплачивать
Пенсионерам в Украине начали выплачивать "карантинную тысячу"Экономика
Физлица-предприниматели на время карантина получат пособие: что решил Кабмин
Физлица-предприниматели на время карантина получат пособие: что решил КабминЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...