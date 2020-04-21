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Каждый третий ресторан и отель Германии оказался на грани банкротства

21 апреля, 08:13

Ксения Капустинская

Счет потерь отрасли из-за коронавируса уже пошел на миллиарды евро

Без помощи государства в Германии, которая заявила, что взяла под контроль коронавирус, каждый третий отель и ресторан может обанкротиться в связи с карантинными ограничениями. Об этом заявила Немецкая ассоциация отелей и ресторанов (Dehoga), пишет Bild.

При этом федеральное правительство и земли уже ослабляют ограничения в условиях коронавирусного кризиса. Многие магазины площадью до 800 квадратных метров начали открываться с 20 апреля при условии соблюдения строгих требований. Правда, ослабления не касаются гостиниц, ресторанов, баров и других заведений общественного питания. Без дополнительной помощи в этом секторе может произойти огромная волна банкротств.

Как предупреждают аналитики Dehoga, 70 тысяч гостиниц и ресторанов могут обанкротиться. Около 223 тысяч компаний из этой отрасли уже потеряли около десяти миллиардов евро доходов, подсчитали эксперты. Поэтому ассоциация призывает к "ответственному открытию отелей, ресторанов и кафе", снижению НДС до 7% и создания государственного фонда спасения с прямой помощью для бизнеса.

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Германия карантин гостиницы отели рестораны коронавирус

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