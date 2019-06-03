В Европе рухнули цены на газ: в чем причина

Стоимость голубого топлива на голландском хабе резко снизилась

Фото: AFP

В конце последней недели мая – 30 и 31 числа – на европейских рынках вновь упала цена на природный газ. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщила Украинская энергетическая биржа. Как известно, в середине мая рыночные цены на газ в Европе опускались к минимумам с 2006 года.

"На голландском TTF цены с поставкой в выходные дни 1-2 июня установились на уровне 10 евро за мегаватт, что является самым низким значением с 2016 года. Общее снижение спотовых цен TTF с 29 мая составило около 20%. Данную тенденцию подхватили все ключевые европейские хабы, не только на спотовом, но и на фьючерсном рынке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Западной Европе цены снизились из-за роста среднесуточных температур и высокой мощности ветра, в результате чего рост мощности ветроэнергетики уменьшил спрос на газ для газовых электростанций, отметили на бирже. Все это происходит на фоне заполненных хранилищ и стабильно высокого поступления американского сжиженного газа.

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"В 2019 году мы наблюдаем аномальное снижение цены газа. Например, в октябре прошлого года котировки европейских хабов достигали 30 евро за мегаватт, сейчас – втрое меньше. Европа – это классический пример высококонкурентного рынка, где цена быстро реагирует на любые изменения спроса или предложения", – комментирует ценовую ситуацию член Биржевого комитета Инна Щербина.

На украинской энергетической бирже, по ее данным, за аналогичный период цена была снижена вдвое – от 12 400 до 6 700 гривен за тысячу кубометров.

Ранее эксперты объяснили "Сегодня", чего ждать в Украине от снижения рыночных цен на газ. Специалисты считают, что европейские цены в дальнейшем должны снижаться, и это, по идее, ощутят украинские потребители.

Кроме того, Украина интенсивно движется к энергоэффективности и развитию добычи газа:

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