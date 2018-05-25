В европейской стране могут полностью запретить пестициды

Пока только одно государство в мире ввело абсолютных запрет на такие удобрения

Пока миру грозит продовольственный кризис из-за вымирания пчел, в Швейцарии решили провести референдум, на который вынесут вопрос о полном запрете на использование синтетических пестицидов, которые могут убивать насекомых. Об этом сообщает ВВС.

Более 100 тысяч швейцарцев подписали призыв о запрете, который применялся бы ко всем фермерам, отраслям и импортируемым продуктам. Если голосование будет положительным, Швейцария станет второй страной в мире, которая внедрит полный запрет. Первой такой страной стал Бутан.

Официально петицию передадут в Федеральную канцелярию в Берне 25 мая, но сам референдум может состояться только через несколько лет. Если решение в конце концов будет принято, все синтетические пестициды будут запрещены в течение 10 лет.

Напомним, ранее государства ЕС уже поддержали предложение Еврокомиссии ввести запрет пестицидов, которые убивают пчел. Под запрет попали инсектициды неоникотиноидовой группы. Инсектициды является одним из подвидов пестицидов. Речь идет о полном изъятии из применения на открытом воздухе трех активных веществ – имидаклоприда, который разработан компанией Bayer CropScience, хлотианидина, который разработан Takeda Chemical Industries и Bayer CropScience, а также тиаметоксама от Syngenta.