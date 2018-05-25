В европейской стране могут полностью запретить пестициды

Сегодня, 08:33

Пока только одно государство в мире ввело абсолютных запрет на такие удобрения

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Пока миру грозит продовольственный кризис из-за вымирания пчел, в Швейцарии решили провести референдум, на который вынесут вопрос о полном запрете на использование синтетических пестицидов, которые могут убивать насекомых. Об этом сообщает ВВС.

Более 100 тысяч швейцарцев подписали призыв о запрете, который применялся бы ко всем фермерам, отраслям и импортируемым продуктам. Если голосование будет положительным, Швейцария станет второй страной в мире, которая внедрит полный запрет. Первой такой страной стал Бутан.

Официально петицию передадут в Федеральную канцелярию в Берне 25 мая, но сам референдум может состояться только через несколько лет.  Если решение в конце концов будет принято, все синтетические пестициды будут запрещены в течение 10 лет.

Напомним, ранее государства ЕС уже поддержали предложение Еврокомиссии ввести запрет пестицидов, которые убивают пчелПод запрет попали инсектициды неоникотиноидовой группы. Инсектициды является одним из подвидов пестицидов. Речь идет о полном изъятии из применения на открытом воздухе трех активных веществ – имидаклоприда, который разработан компанией Bayer CropScience, хлотианидина, который разработан Takeda Chemical Industries и Bayer CropScience, а также тиаметоксама от Syngenta.
Швейцария, пестициды, аграрии, удобрения

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