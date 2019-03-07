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Стало известно, сколько Украина заработала на малой приватизации

Сегодня, 15:03

По словам Трубарова, положительная динамика свидетельствует о современности и эффективности нового закона

Фото: Pixabay
Стало известно, сколько Украина заработала на малой приватизации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg Экономика По словам Трубарова, положительная динамика свидетельствует о современности и эффективности нового закона

Поступления от малой приватизации в январе-феврале составили 150 млн грн. Об этом сегодня написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Трубаров в Facebook.

"Начавшаяся в прошлом году приватизация по новому закону набирает обороты. Для сравнения – за весь 2016 год поступил 171 млн грн, за 2017 – 135 млн грн и за 2018 – 215 млн грн", – сообщил он.

По словам Трубарова, такая положительная динамика свидетельствует о современности и эффективности нового закона, прозрачности действий ФГИУ и доверии инвесторов.

Напомним, в декабре 2018 года первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов сообщил, что почти все объекты малой приватизации в Украине, которые сейчас находятся в системе "Прозорро.Продажи", в течение ближайших нескольких месяцев будут проданы.

В середине февраля 2019-го первый вице-премьер – министр экономического развития Степан Кубив сообщил, что с момента запуска в Украине малой приватизации поступления в бюджет от продажи небольших объектов государственного имущества составили 808 млн грн.

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Тег приватизация, ФГИУ, Трубаров

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