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В Фонде соцстраха заявили о восстановлении выплат больничных и декретных

21 ноября, 15:06

Евгений Баженков подписал соответствующие документы

/ Фото: пресс-центр НБУ

Директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины (ФССУ) Евгений Баженков сегодня, 21 ноября, подписал документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

"Восстановление выплат находится под личной ответственностью Баженкова, поскольку финансирование фондом больничных и пособий по беременности и родам в соответствии с законодательством на сегодня невозможно без внесения изменений в бюджет фонда", – говорится в сообщении.

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Как писали новости "Сегодня", 20 ноября пресс-служба ФССУ заявила, что Фонд приостановил перечисление денег на выплаты больничных, а также пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Отмечалось, что запланированные на год расходы по этому направлению были исчерпаны 19 ноября.

В тот же день в Министерстве социальной политики заявили о возможной попытке рейдерского захвата Фонда соцстраха и отметили, что Баженков был уволен с должности директора исполнительной дирекции ФССУ в 2018 году "за незаконную передачу в частную собственность 71 государственного объекта фонда". В ноябре 2019 года Печерский райсуд Киева восстановил его в должности и обязал в течение месяца выплатить средний заработок в сумме более 858 тыс. грн.

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Позже на сайте ВССУ появилось опровержение сообщения о "рейдерском захвате". Отмечается, что "указанная информация не соответствует действительности, учреждение работает в штатном режиме".

Кроме того, в Минсоцполитики сообщили, что по состоянию на 20 ноября остатки на счете Фонда составляли 429,4 млн грн, которых достаточно для проведения необходимых выплат в текущем месяце. Министерство подчеркнуло, что приложит все усилия для скорейшего разрешения ситуации и гарантирует возобновление выплат.

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выплаты больничные декретные Фонд социального страхования ФССУ Евгений Баженков

Источник: Сегодня

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