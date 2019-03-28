В Кабмине дали прогноз на "промышленный безвиз" с ЕС

Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина достигла технической совместимости с ЕС в трех приоритетных секторах

Фото: Кабинет министров Украины

В Кабмине дали прогноз на "промышленный безвиз" с ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ce4/d2d/5c9ce4d2debc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ce4/d2d/5c9ce4d2debc6.jpg 2019-03-28T17:25:00+02:00 Экономика Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина достигла технической совместимости с ЕС в трех приоритетных секторах

Украина может получить "промышленный безвиз" с Европейским Союзом (ЕС), то есть подписать Соглашение о соответствии и приемлемости промышленной продукции, уже в 2020 году.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщается 28 марта на Правительственном портале.

"Надеюсь, что зарегистрированный позавчера евроинтеграционный законопроект о рыночном надзоре народные депутаты примут в апреле сразу после законопроекта о среднем образовании. Соответственно, после этого ЕС должен принять решение об оценочной миссии, что сделает возможным уже в 2020 году выйти на подписание Соглашения", – сказала она.

Вице-премьер также выразила надежду, что подписание документа ускорится при "активной вовлеченности" Министерства экономического развития и торговли.

По ее словам, Украина достигла технической совместимости с ЕС в трех приоритетных промышленных секторах экономики, а теперь ожидается работа над достижением такой совместимости и в других секторах.

"Признание эквивалентности украинской системы технического регулирования и оценки соответствия европейской значительно упростит экспорт промышленной продукции в ЕС, в частности, производители смогут получать необходимые сертификаты в Украине", – сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, для выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС Кабинет министров создал рабочую группу по вопросам координации интегрированного управления границами, главой которой стала Климпуш-Цинцадзе.

В феврале она заявляла, что общий прогресс Украины в выполнении всех обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС составляет 42%.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, сколько украинских компаний активно работают на европейском рынке:

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