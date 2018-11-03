В Кабмине надеются, что 22 ноября Рада примет госбюджет

Сегодня, 03:34

Саенко заверил, что государственный бюджет, предложенный сегодня правительством, сохраняет все положительные программы которые были

Верховная Рада. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Верховная Рада. Фото: "Сегодня"

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что есть высокие шансы принять государственный бюджет-2019 уже 22 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Представитель правительства отметил, что Кабмин получил предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой.

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"Получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время документ будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием", – сказал Саенко.

Он заверил, что государственный бюджет, предложенный сегодня правительством, сохраняет все положительные программы которые были, и по большинству программ суммы финансирования увеличиваются.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла бюджет-2019 в первом чтении, утвердив Бюджетные выводы, на основании которых главный финансовый документ страны будет готовиться ко второму чтению.

СПРАВКА

В ходе обсуждения проекта госбюджета представитель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Константин Ищейкин отметил, что в этом году депутаты подали предложений к бюджету на дополнительных 2,2 трлн гривен расходов – при том, что более триллиона гривен составляют суммарные расходы госбюджета-2019 по проекту Кабмина.

Во втором чтении проводится повторное голосование за проект закона в целом. Если после внесения правок проект закона принят, то народные депутаты уже могут проголосовать и за принятие закона о бюджете. Третье чтение, если таковое понадобится, должно состояться не позднее 25 ноября. Крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря.

Повод поскорее начать работу над бюджетом ко второму чтению дал Международный валютный фонд (МВФ) – через несколько часов после того, как Кабмин принял решение о повышении цены на газ для населения с первого ноября.

В Фонде заявили, что договорились с украинским правительством о новой программе финансирования на 3,9 млрд долларов. Она рассчитана на 14 месяцев и придет на замену программе, которая началась в 2015 году.
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Источник:

"Сегодня"

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