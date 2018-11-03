В Кабмине надеются, что 22 ноября Рада примет госбюджет

Саенко заверил, что государственный бюджет, предложенный сегодня правительством, сохраняет все положительные программы которые были

Министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что есть высокие шансы принять государственный бюджет-2019 уже 22 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Представитель правительства отметил, что Кабмин получил предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой.

"Получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время документ будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием", – сказал Саенко.

Он заверил, что государственный бюджет, предложенный сегодня правительством, сохраняет все положительные программы которые были, и по большинству программ суммы финансирования увеличиваются.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла бюджет-2019 в первом чтении, утвердив Бюджетные выводы, на основании которых главный финансовый документ страны будет готовиться ко второму чтению.

В ходе обсуждения проекта госбюджета представитель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Константин Ищейкин отметил, что в этом году депутаты подали предложений к бюджету на дополнительных 2,2 трлн гривен расходов – при том, что более триллиона гривен составляют суммарные расходы госбюджета-2019 по проекту Кабмина.

Во втором чтении проводится повторное голосование за проект закона в целом. Если после внесения правок проект закона принят, то народные депутаты уже могут проголосовать и за принятие закона о бюджете. Третье чтение, если таковое понадобится, должно состояться не позднее 25 ноября. Крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря.

Повод поскорее начать работу над бюджетом ко второму чтению дал Международный валютный фонд (МВФ) – через несколько часов после того, как Кабмин принял решение о повышении цены на газ для населения с первого ноября.

В Фонде заявили, что договорились с украинским правительством о новой программе финансирования на 3,9 млрд долларов. Она рассчитана на 14 месяцев и придет на замену программе, которая началась в 2015 году.