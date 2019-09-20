В Кабмине озвучили амбициозную цель в сфере открытых данных

Фото: "Сегодня"

Украина за три года должна войти в ТОП-3 стран в сфере открытых данных. Об этом в пятницу, 20 сентября, заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время открытия Open Data Forum в Киеве.

"Моя цель – сделать так, чтобы Украина за три года вошла в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире. Потому что пока есть поддержка президента, премьер-министра и всех министров", – подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что команда Министерства цифровой трансформации уже сформирована. Представление заместителей состоится 27 сентября, а официально они вступят в должности с 1 октября.

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"До 1 октября у нас стоит задача уже официально ввести в должность своих заместителей. У меня будет очень сильная команда заместителей. Затем на базе функций и наших целей мы будем коммуницировать с вами и внедрять проекты в систему координат", – заключил Федоров.

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Как писали новости "Сегодня", территория Украины к 2023 году будет на 100% будет покрыта связью форматов 3G и 4G, а также доступом к широкополосному интернету во всех населенных пунктах. Такое заявление сделал Федоров на "Ялтинской европейской стратегии".

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