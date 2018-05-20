В Кабмине решили помочь украинцам, живущим за границей

Власти планируют активизировать сотрудничество с диаспорами, чтобы усилить позитивный имидж Украины на мировой арене. Кабмин утвердил Госпрограмму сотрудничества с украинцами, живущими за рубежом, которая рассчитана до 2020 года, и даже нашел для этого более 100 млн грн.

Костюмы и лагеря

К программе в Кабмине подошли основательно. Планируется развивать украинский язык, усиливать национально-патриотическое воспитание, противодействовать антиукраинской пропаганде, обеспечивать научные и образовательные потребности. Чтобы реализовать задачи, власти будут помогать диаспорам финансово, чтобы они могли выпускать патриотические издания, транслировать программы, поддерживать интернет-ресурсы, публиковать произведения украинской литературы на иностранных языках.

Внимание уделят популяризации внутриукраинского туризма для диаспоры, ведь государство хочет в Украине организовать летние лагеря для отдыха украинцев из других стран. Помимо этого планируется покупать украинскую литературу, чтобы передавать ее в библиотеки диаспоры. А еще те школы и вузы за границей, где обучение ведется на украинском языке, обеспечат учебной продукцией и предметами национальной символики. Кроме того, государство планирует закупить национальные костюмы, чтобы передать их фольклорным коллективам в диаспорах. Есть планы провести гастрольный обмен профессиональных коллективов самодеятельности.

Также власти готовы поддержать финансово инициативы диаспор по приведению в порядок мест погребений известных украинцев за рубежом. Все планы реализуют облгосадминистрации и ведомства, к примеру, МИД, Минкульт, Минобразования. На эти цели предусмотрены 106 млн грн. Их выделят из госказны и местных бюджетов.

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Оценки

Эксперты считают, что пора создавать Министерство диаспоры по примеру Армении или Израиля.

"Наши власти давно работают с диаспорами. Проводятся образовательные мероприятия, бизнес-форумы. Это помогает поддержанию культурных связей, привлечению инвестиций. Но зарубежные украинцы больше работают с волонтерами, так как доверяют простым людям больше, чем государству. Поэтому надо изучить опыт Армении или Израиля, которые продуктивно работают с земляками на госуровне", — считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.

Согласен с этим и экономист Александр Охрименко:

"Если в Украине будет Миндиаспоры, к примеру, можно будет предложить диаспорам налоговые льготы для реализации инвестпроектов или массово запустить турпредложения на наши курорты".

За рубежом живет 20 млн украинцев

Наша диаспора весьма многочисленна, ведь, по разным оценкам, украинскими корнями за рубежом гордятся от 6 до 20 млн человек. И эти цифры нельзя считать пределом. В частности, в 2011 году в Канаде проживало более 1,250 млн человек, которые являются украинцами или имеют частичное украинское происхождение. В США считают себя украинцами около 960 тыс. человек. Правда, эти данные соответствуют переписи 2006-го. И сейчас, исходя из оценок экспертов, украинцев в Штатах насчитывается уже около 1,8—2 млн человек.

В Латинской Америке тоже крупные диаспоры: в Аргентине живет порядка 300 тыс. граждан, а в Бразилии — около 350—500 тыс. человек. Если говорить о Евросоюзе, также представлены большие украинские диаспоры. Так, в 2012-м в Германии насчитывалось порядка 123 тыс. человек. А в Польше живет, по оценкам диаспоры, около 250—500 тыс. человек. Если посмотреть на восточные страны, то ориентировочно больше всего украинцев находятся в России — 4,3—5 млн, в Казахстане — от 300 тыс. до 1 млн, в Беларуси — от 160 до 500 тыс., в Молдове — свыше 280 тыс.