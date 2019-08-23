В Кабмине вручили премии лучшим представителям молодежи

Премьер-министр Владимир Гройсман, ранее поздравивший украинцев с Днем Государственного флага, вручил ежегодные премии Кабинета министров.

Победителей – 20. Это молодые спортсмены, юристы, предприниматели, врачи, работники IT-сферы. Каждый получил по 50 тыс. гривен. Кроме того, им вручены нагрудные знаки и дипломы. В этом году претендентов на одно место было восемь.

Все лауреаты ведут активную общественную работу и приобщают молодежь к различным программам и инициативам у себя в регионах.

"То, что мы имеем сегодня достаточно, на мой взгляд, креативную, патриотическую, неравнодушную молодежь, дает возможность нам получить очень большие перспективы. Мы сегодня сильны, мы большое европейское государство. Но нам еще много надо работать над тем, чтобы мы заняли то место, которое заслуживаем. Это касается развития национальной экономики, безусловно это касается и развития нашей культуры, духовности", – заявил Гройсман.

Новости "Сегодня" писали, что ранее министр обороны Степан Полторак подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных сил по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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