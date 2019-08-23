Гройсман: Верим, что флаг Украины снова поднимут над Крымом и Донбассом

Государственный Флаг Украины будет поднят над оккупированными Крымом и Донбассом. Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Владимира Гройсмана по случаю Дня Государственного Флага Украины, обнародованном на сайте правительства в пятницу, 23 августа.
"Сине-желтый флаг является особым символом для украинцев, с которым десятки поколений наших соотечественников боролись за независимость Украины. Сине-желтые цвета являются цветами героической борьбы, несокрушимости и государственного строительства украинцев", – сказано нем.
Гройсман добавил, что "под национальным флагом снова идут в бой лучшие сыны и дочери украинского народа".
"Мы верим, что обязательно наступит время, когда государственный флаг Украины снова поднят над освобожденными от оккупации Крымом и Донбассом", – подчеркнул премьер.
По его словам, долг власти перед нынешним и будущим поколениями – сделать украинский государственный флаг узнаваемым в мире символом успешной страны, которая преодолела внешние угрозы и внутренние вызовы и сформировала справедливое и богатое общество.
Новости "Сегодня" писали, что на Софийской площади в центре Киева сегодня состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Украины. В мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.
"Сегодня" поставили перед собой амбициозную задачу – установить рекорд Украины ко Дню Государственного Флага и Дню Независимости. Съемочные группы одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках Украины: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках. Эксперты зафиксируют собственный рекорд "Сегодня". Направление поездок съемочные группы разыграли путем жеребьевки.
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