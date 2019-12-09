В каждом районе Украины выберут опорную школу: что это значит

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Образование – одна из немногих сфер, где в 2020 году существенно увеличивается финансирование. В следующем году на образование и науку в государственном бюджете предусмотрено на 14% больше средств, чем в нынешнем году, – 131,5 млрд грн вместо 115,2 млрд, пишет сайт "Сегодня".

При этом заметно увеличены суммы, которые выделяются на то, что связано с качеством образования. И именно стремлением повысить качество образования в правительстве объясняют особое внимание к так называемым опорным школам и лучшее материальное обеспечение таких школ.

В 2020 году каждом районе планируется выбрать в качестве "опорных" крупные школы, где нет дефицита учителей по каждому предмету, и развивать именно такие школы. При этом обещают организовать подвозку детей к опорным школам специальными автобусами из всех окрестных населенных пунктов. В то время как небольшие сельские школы, где один учитель преподает порой по несколько предметов, будут постепенно сокращать.

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Субвенция местным бюджетам на реализацию новой программы "Способная (укр. – спроможна) школа для лучших результатов" на 2020 год составляет 3,5 млрд грн. В основном эти деньги пойдут на ремонты и закупку оборудования для опорных школ. А 600 млн грн из этой суммы потратят на закупку автобусов для опорных школ (на 100 млн грн больше, чем в 2019-м).

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Отметим, что на внедрение НУШ ("Новой украинской школы") в следующем году планируют потратить из госбюжета немногим большую сумму, чем в 2019-м, – 1,4 млрд грн (в 2019-м было предусмотрено 1,2 млрд грн).

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в специальном материале – Госбюджет-2020: кому добавят денег в сфере образования и науки

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