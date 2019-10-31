В Киеве прошел саммит изобретателей и промышленников Израиля и Украины

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Промышленники и изобретатели из Украины и Израиля собрались на втором инновационном саммите в Киеве.

Участники отметили, что украинские изобретения ценятся в мире. Деньги на разработки готовы давать израильские инвесторы. Отечественные же бизнесмены, в свою очередь, хотят делать инвестиции в новинки с Ближнего Востока.

"Сегодня" побывали в Ладыжине Винницкой области, где компания ДТЭК успешно применяет современные украинские разработки.

Угольный склад теплоэлектростации. Летучий аппарат, квадрокоптер, сканирует черные сугробы. Собранную информацию обрабатывает компьютер – энергетики сразу же знают, сколько запасов топлива у них есть. А значит, могут четко спланировать работу и гарантировать потребителям, что киловатты – будут.

Эту инновацию отечественных разработчиков компания ДТЭК внедрила первой в стране. Сначала изобретение должно было служить строителям – измерять объем зданий. Сотрудники ДТЕК немного доработали новинку и приняли ее на вооружение.

Этим и другим опытом представители компании обменивались на инновационном саммите.

Изобретатели и промышленники ищут друг друга, инвесторы – и тех, и других. Украина и Израиль уже во второй раз проводят саммит. Первый состоялся Тель-Авиве, второй провели в Киеве.

"С прошлого года у нас работает пять новых предложений, пять стартапов уже подписали контракт с нами. 20 находятся уже на этапе пилотного проекта. Это все то, что может улучшить нашу безопасность, все то, что может улучшить нашу эффективность", – говорит директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Семья одного из участников саммита, Джонатана Медведа, происходит из Винницкой области, из города Хмельник. Сейчас Джонатан – один из самых известных в мире венчурных капиталистов, организовал фонд финансирования высоких технологий. Дает деньги разработчикам на их изобретения. Речь – о сотнях миллионов долларов.

"Продолжается реальный международный инвестиционный бум. Украина – на первом месте по своим IT-технологиям и талантливым программистам. Я заинтересован в том, чтобы эти инвестиции стали возможными для украинцев, которые станут игроками на глобальном рынке технологий", – говорит основатель и генеральный директор краудфандинговой платформы OurCrowd Джонатан Медвед.

На саммите – почти тысяча гостей, только израильских компаний представлено 70. Речь на мероприятии шла о полсотни стартапов. Опыт настолько эффективен, что теперь украинцы будут иметь посольство наших технологий на Ближнем Востоке.

"Это новость, которая готовится, но мы можем приоткрыть завесу. Украина действительно планирует открыть агентство инноваций, innovation embassy, в Иерусалиме", – говорит основательница и генеральный директор украинско-израильского саммита инноваций Алена Новгородская.

Организаторы говорят, что это будет первое инновационное посольство Украины за рубежом. У украинских изобретателей будет больше шансов найти иностранные инвестиции под свои разработки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ДТЭК запустил в работу Покровскую солнечную электростанцию (240 МВт), которая является второй по мощности СЭС в Европе. Станция в Днепропетровской области обеспечит экологически чистой энергией 200 тысяч домохозяйств, будет способствовать сокращению выбросов в атмосферу и укрепит энергонезависимость Украины.

Также мы писали о том, что на Покровской СЭС появилась династия энергетиков.

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