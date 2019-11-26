В Киеве прошло общественное обсуждение земельной реформы

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В Киеве состоялось общественное обсуждение земельной реформы – замечания и пожелания фермеров и глав общественных территориальных общин выслушивали представители президента, Верховной Рады и Кабмина.

Правки к земельным законопроектам будут вноситься до конца этой недели. Среди наиболее важных – количество гектаров для продажи в одни руки уменьшат, а продавать ли землю иностранцам, украинцы будут решать на референдуме. Обсуждение спорных вопросов прошло уже в 15 областях.

"Мы сейчас еще в процессе внесения соответствующих правок, еще депутатские инициативы есть, и уже со следующей недели мы начнем все эти процессы нарабатывать, потому что ближе к декабрю-месяцу вы уже будете иметь понимание результатов диалога, консенсуса, и того компромисса, который мы сейчас ищем для того, чтобы земельная реформа была максимально эффективной и прозрачной", – отметил Роман Лещенко, уполномоченный президента по земельным вопросам.

Напомним, 14 ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Голосованию предшествовали многочасовые споры и блокирование трибуны. Подробнее о новом законе читайте на сайте "Сегодня"– "Рынок земли приоткрыли: кому и сколько можно будет покупать".

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