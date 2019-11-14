Рынок земли приоткрыли: кому и сколько можно будет покупать

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В среду, 12 ноября после пятичасовых дискуссий Верховная Рада все-таки проголосовала за законопроект об открытии рынка земли. Его поддержали 240 народных депутатов из 395, присутствовавших в зале.

Хотя в повестке дня стоял правительственный законопроект №2178 и 10 альтернативных (№№2178-1 – 2178-10), но на голосование – очевидно, ввиду отсутствия времени – был поставлен только один законопроект из числа альтернативных: №2178-10, который поддержал парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики.

Пока законопроект принят только в первом чтении. А это значит, что ко второму чтению в него могут быть внесены существенные правки. Тем не менее поговорим о том, за что именно проголосовали народные депутаты 13 ноября, какие правила рынка земли меняет этот принятый законопроект.

Пожалуй, самое революционное изменение, которое предусматривает проголосованный законопроект, кроется в коротенькой фразе: "Пункт 15 исключить". Имеется в виду п. 15 "Переходных положений" Земельного кодекса, который запрещал "до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не раньше 1 января 2020 года" покупку и продажу земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности. Если (или когда) законопроект №2178-10, который называется "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" будет принят и подписан президентом, получение сельхозземли в собственность путем покупки будет разрешено.

Кто сможет купить землю

Законопроект №2178-10, как и тот, что был разработан правительством, предусматривает, что получать право собственности на землю сельскохозяйственного назначения имеют граждане Украины, юридические лица, созданные по законодательству Украины, территориальные общины и государство. Что касается иностранцев, то в законопроекте говорится о том, что граждане другого государства, а также лица без гражданства могут получать сельхозучастки в собственность только в виде наследства. Но при этом они обязаны в течение года после получения в собственность провести их отчуждение, то есть продать или каким-либо иным образом передать другому лицу из перечисленных выше категорий.

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Есть, впрочем, и другие исключения. В целом законопроект запрещает иностранцам получать право собственности на украинские земли сельхозназначения до 1 января 2024 года. Однако это требование не распространяется на тех сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые зарегистрированы более трех лет назад и которые получили земельные участки в аренду или эмфитевзис до вступления в силу этого закона.

Обезопасить украинскую сельхозземлю от российских покупателей решили еще и тем, что внесли запрет на право собственности на землю в перечень санкций (дополнив таким пунктом закон "О санкциях").

Сколько земли "поместится" в одни руки

Много дискуссий вызывали положения земельных законопроектов о том, сколько земли может иметь в собственности одно лицо или одна фирма. Правительственный законопроект предлагал норму в 15% площади сельхозземель в пределах области или 0,5% – в пределах страны. Проголосованный законопроект устанавливает другие ограничения: 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

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В Украине насчитывается около 42 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Получается, в "одних руках" может быть сосредоточено до 200 тыс. гектаров земли. Многие противники законопроекта говорили, что это слишком много (это больше, чем два Киева), поскольку создает предпосылки для скупки сельхозземель крупным бизнесом, в ущерб фермерам и мелким производителям. Однако, по данным специализированных изданий, сегодня в Украине существует несколько агрохолдингов, фактически владеющих более чем 500 тысячами га земли. Согласно закону, нынешние арендаторы имеют преимущественное право на покупку земли, которую обрабатывают. Однако получается, что крупные фирмы не смогут приобрести в собственность всю землю, которую используют сейчас.

Контролировать площадь земли в собственности будут с помощью Государственного земельного кадастра, который "привяжут" к Госреестру имущественных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, а также и Госреестром актов гражданского состояния.

При этом важно отметить, что будущий закон не отменяет ни одной существующей на сегодняшний день формы владения землей сельхозназначения. Земельные участки сельхозназначения по-прежнему можно будет иметь в постоянном или временном пользовании, в частной собственности или аренде. Однако, кроме этого, добавится еще один вид получения сельхозземель в свое распоряжение: покупка.

Предполагается, что продажа земли будет происходить на земельных аукционах. Однако граждане, которые имеют сельхозучастки в постоянном пользовании (в том числе те, которые унаследовали такое право), а также фермеры, получившие землю в постоянное пользование, смогут выкупить свои участки без аукциона. И не по рыночной цене, а по цене нормативной денежной оценки, которая, как предполагается, будет ниже рыночной. К тому же перечисленным собственникам можно будет купить свои участки в рассрочку, которая будет даваться на 5 лет.

Напомним, принять все законы, необходимые для открытия рынка земли, планируется еще в этом году. Однако законопроектом №2178-10 предусмотрено, что все перечисленные новшества вступят в силу только с 1 октября 2020 года. До этого времени Кабмин должен будет разработать необходимые нормативные акты и привести в соответствие с этим законом существующие.

13 ноября в повестке дня парламента стояли еще несколько земельных законопроектов. В частности, №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы, касающиеся усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, №2195 о продаже земельных участков через электронные аукционы и №0855 об использовании земель обороны. Однако для рассмотрения этих проектов не хватило времени.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сегодня рассказывал, как любой украинец может бесплатно получить несколько земельных участков от государства, и почему эту возможность скоро могут закрыть.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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